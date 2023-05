Plate kaznu da ne bi ležali u zatvoru: Ratni zločinci kupuju slobodu

Prema Krivičnom zakonu u Bosni i Hercegovini, počinioci krivičnih djela koji su osuđeni na kaznu zatvora do godinu mogu otkupiti kaznu te biti slobodni nakon što svaki dan zatvora plate do 100 KM.

Zbog toga je, kako je dodao, predložena izmjena Krivičnog zakona gdje se otkup kazne na neki način zabranjuje u slučaju kada se radi o ratnom zločinu.

- Ovdje smo došli do toga da ratni zločin ima cijenu, što je potpuno neprihvatljivo, a u drugi plan stavljam, a to je tema za struku, kako je moguće da se za ratni zločin izriču tako niske kazne koje je moguće pretvoriti u novčani iznos - kazao je Magazinović.

Osjetljivo pitanje

Advokat Vlado Adamović pojasnio nam je i pravilo “dnevni iznosi”.

- Prvo se utvrđuju dnevni iznosi primanja, pa onda to može biti i 100 KM po danu, a može biti i manje. A pravila važe za sve jednako. To je problem, zašto bi neko bio po vrsti i visini kazne isključen iz mogućnosti da to otkupi? Znam za teoretske rasprave o prijedlogu da se to izmijeni, međutim, zakonodavac se držao toga da prava važe jednako za sve i to je onda vrlo osjetljivo pravno pitanje - kazao je Adamović.

Dodao je da se često misli da se radi o pravu bogatih, što je potpuno pogrešno.