Mladi Goraždanin Runi Baker osmislio aplikaciju recikliraj.ba

Odsustvo ekološke svijesti i brojne divlje deponije u Goraždu bili su motiv za šesnaestogodišnjeg Runija Bakera, učenika prvog razreda Mješovite srednje škole (MSŠ) “Enver Pozderović”, da krene u proces osmišljavanja prve aplikacije na području BPK Goražde ali i šire regije, koja ima za cilj reciklažu otpada.

Podizadnje svijesti

Uspio je osmisliti i napraviti aplikaciju recikliraj. ba, putem koje će želi doprinijeti podizanju svijesti o potrebi recikliranja otpada.

- Putem aplikacije građani će moći dobiti sve potrebne informacije a na početnoj stranici imamo tri kategorije - prva je kategorija otpada u kojoj je jasno precizirano u koje kante se odlažu koje vrste otpada( plave, zelene I žute). Drugi dio pokazuje lokacije, gdje će biti postvaljene kante za reciklažu i treći dio pojašnjava tačno značenje oznaka koje možemo vidjeti na ambalažama raznih artikala – navodi Baker.

Napominje da je na izradi aplikacije radio oko mjesec dana te se nada da će ona uskoro biti dostupna javnosti.

- Sve je počelo od takmičenja na kojem sam imao ideju da napravim aplikaciju koja će informisati građane o recikliranju, ali nažalost taj projekat na takmičenju nije prošao. Nakon toga sam odlučio da napravim neku promjenu u projektu i da proširim to ne samo kroz aplikaciju već i da se u gradu postave kante za recikliranje. Trenutno radim na završnim aktivnostima i aplikacija će uskoro biti dostupna. Postavit ćemo desetak kanti za recikliranje i građani će, nakon što instaliraju aplikaciju, moći saznati gdje se one nalaze. Projekat pokušavamo realizirati uz pomoć organizacije World Vision i nadam se da ćemo uspjeti – navodi on.

Ugrožavanje budućnosti

Naglašava da uništavanjem prirode, nesavjesni građani ugrožavaju budućnost te je mišljenja da svako može dati svoj doprinos da se to spriječi

- Trenutno planiramo recikliranje plastike i papira, a u doglednoj budućnosti možda i staklo, ali mislim da je ovo dobar početak. Na području grada Goražde postoji na desetine divljih deponija koje “bodu oči” svim ljubiteljima prirode te je hitno potrebno mjenjati svijest građana. Volio bih da napravimo promjenu i počnemo bar pionirske korake u recikliranju – zaključuje mladi eko aktivista Runi Baker, koji trenutno radi na kreiranju plana o načinu odvoza i recikliranju prikupljenog otpada u Goraždu.