Silajdžić poručio Mijatoviću: Morao si dići prašinu da sakriješ podanički odnos prema SNSD-u

Nedopustiva je osionost, licemjerje i nepristojnost koju je Vojin Mijatović pokazao tokom TV gostovanja, poruka je Harisa Silajdžića, zastupnika Stranke za BiH u Predstavničkom domu FBiH.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), kao i naš partner NES BiH - Narodni evropski savez BiH (NES) su bili korektni prema Trojci, odgovorni prema građanima i dosljednji profiliranim politikama. Umjesto da primijeti, eventualno i artikuliše sve ove činjenice, Mijatović iz pozicije onog koji jedno kaže a suprotno učini, i to u kratkom roku, moralne pridike plasira bloku SBiH – NES, odnosno predsjednicima ovih stranaka. Naime, za nas je bilo neprihvatljivo udovoljavanje 'Trojke +' prohtjevima Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Hrvatskog narodnog sabora (HNS). Podsjećam, kulminacija se desila kada je "Trojka +" pristala da potpredsjednik Federacije BiH bude zaobiđen prilikom formiranja vlade ovog entiteta.

"Mijatović zauzima poziciju moralnog autoriteta"

Mijatović misli da je javnost zaboravila što su malo prije posljednjih nametnutih odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) stranke "Trojke" plasirale saopćenja u kojima su tvrdili da nisu za jednokratna rješenja. Kada su donesena, oni su, ipak, pristali na njih, jer ih je to vodilo u vlast. Umjesto da ne prihvati biti dio tog puča na demokratiju, da to jasno kritikuje, ili na neki konkretan način reaguje na ovu nedosljednost i prevaru javnosti i političkih partnera, među kojim su tada bili SBiH i NES, Mijatović zauzima poziciju moralnog autoriteta pa dosljedne optužuje za nekorektnost. Nevjerovatno - poručuje Silajdžić.

Dodaje da iako su ovakvi nastupi imanentni Mijatoviću, on je imao još dva razloga da pojačano govori neistine i prijeti.

- Morao je dići prašinu jer je ona trebala prekriti njegovu nedosljednost koja je vidljiva ovih dana. Naime, prije izbora direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Mijatović je kritikovao mogućnost da na toj poziciji bude kadar SNSD-a. Sada, kada se to ipak desilo, on nije ponudio nikakvo iskreno objašnjenje, niti je nagovijestio borbu protiv takvog podaničkog odnosa prema SNSD-u. I zbog ovoga je Mijatović morao skrenuti pažnju javnosti koja ga je jasno vidjela u bezdanu licemjerja. I borba za pozicioniranje unutar Socijaldemokratske partije BiH (SDP), jedan je od razloga za pokušaj Mijatovićevog samonametanja za odlučnog vođu i dosljednog političara, vjerujući da će zaista ostaviti takav dojam, te da će mu to pomoći da postane predsjednik ove stranke.

"Počistiti" i "pomesti"

Mijatović je posegnuo i za nepristojnim formulacijama kojima je iskazivao svoje prijetnje. "Počistiti" i "pomesti" su termini koje zrela osoba ne bi trebala koristiti, pogotovo vršeći odgovorne javne funkcije. Tim gore je što je ovo za njega standardan rječnik, a nikakav izuzetak. Uz to, Mijatović bi trebao znati gdje i kome postavlja prijetnje koje impliciraju silu. SBiH i NES su prodržavne stranke, dolaze iz naroda koji je osjetljiv na to jer ima loša iskustva sa onima koji su mu prijetili. Upozoravam ga da je naš refleks na takvo ponašanje vitalan i djelotvoran.

I još nešto. Mijatović treba da zna da je njegov patriotizam, na koji se poziva, i nepotvrđen i upitan sve dok glasovima protjeranih Bošnjaka poziciju u NSRS daje 'ponosnom vojniku VRS' Saši Grbiću. Nije nebitno ni to što Mijatović ne maše zastavom sa ljiljanima, što mu heroji nisu Atif Dudaković i Enver Šehović, te što ne obilježava godišnjice oslobađanja Vlašića, Sanskog Mosta, Vozuće. I zbog toga ga nisam želio u Vladi FBiH, kao što to ne bi htjela, uvjeren sam, ni većina građana o čijim pravima i potrebama sada, ipak, odlučuje - zaključio je Silajdžić.