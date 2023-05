Promovirana knjiga Diega Arie "Usporeni genocid u Bosni"

Knjiga "Usporeni genocid u Bosni", autora Diega Arije (Arria), koja je predstavljena danas u sarajevskoj Vijećnici, autentično je svjedočenje o politici Ujedinjenih nacija, posebno Sekretarijatu i Vijeću sigurnosti, UNPROFOR-u, UNHCR-u od 1992-1995. godine.

Promotori knjige, profesori Ejup Ganić, Smail Čekić i Lada Sadiković, kazali su da je Aria u knjizi iznio svoja razmišljanja o događajima u kojima je lično učestvovao, iskustva koja je doživio, a koja su ga potakla da digne glas, zauzme svoj stav, kao i lekcije koje je naučio.

Relevantno svjedočenje

Na 335 strana u 10 dijelova, sa foto-dokumentacijom, Aria nudi uvode u međunarodnu politiku. Knjiga je relevantno svjedočenje o njegovoj borbi da se osigura da genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava ne bi i dalje razarali međunarodni poredak.

U svom obraćanju prisutnima Aria je kazao kako prije 30 godina nije mogao sanjati da će predočiti knjigu koja govori o jednoj od najvećih tragedija koja se desila na svijetu, kao rezultat i posljedica nedjelovanja međunarodne zajednice.

- Ova knjiga ima jednu vrijednost, a to je što je ona nezavisna, istinita, sa istinitim prikazom onoga u čemu sam ja sudjelovao, u čemu sam bio aktivan. Čuo sam da će biti mnogo knjiga o tragediji u BiH, ali niti jedna neće imati insajdera, onoga ko je bio iza zatvorenih vrata i koji će svjedočiti onome što se dešavalo – kazao je Aria.

Ishod onoga što će se desiti u BiH, dodao je, "određen je u januaru 1992. godine kada smo nametnuli embargo na naoružanje BiH".

Vrijednost knjige

Vrijednost knjige, istakao je Aria, je lično svjedočenje i ona se ne rukovodi nikakvim drugim interesom "osim da pokušam da poučim i animiram mlade ljude ove države da znaju svoju historiju, a to će im biti potrebno u budućnosti“.

- Vjerujem da međunarodna zajednica, općenito govoreći, eskperimentiše u BiH. Ovdje rade ono što nisu pokušali nigdje drugdje. Ovdje je aparthejd nametnut i institucionaliziran od strane UN, uz blagoslov svih. Nema niti jedne države na svijetu koja danas ima visokog predstavnika koji je iznad svih institucija države. To znači da ovo nije slobodna država – istakao je Aria.

To znači, podcrtao je Aria, ovo je neokolonijalni sistem, jer je visoki predstavnik iznad svih "on može da mijenja i donosi zakone i mislim da je to uvreda historiji ove hrabre države i njenog naroda".

- Ovu državu, Bosnu, nije napravio Tito, kao što su mislili u UN-u, imate hiljadugodišnju historiju kojom trebate biti ponosni. Jevreji su nas naučili lekciji - nakon toliko godina oni i dalje pričaju o holokaustu i vi tako trebate pričati o Srebrenici – poručio je na krajuo Aria.

Knjiga će biti predstavljena u Srebrenici, Tuzli i Mostaru

Na predstavljanju knjige "Usporeni genocid u Bosni" obratili su se i predstavnik člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Jasmin Ademović, a moderator je bio Emir Zlatar.

Osim u Sarajevu, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektuaaca organizira promociju knjige i u Srebrenici, Tuzli i Mostaru.

Diego Aria je bivši ambasadora Venecuele u Ujedinjenim nacijama, predsjedavajući i član Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u periodu 1992-1993. godine.