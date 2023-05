U BiH danas sunčano: Temperatura do 28 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na sjeveru i istoku Hercegovine, istočnim, jugoistočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 22 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi.

Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepeni.