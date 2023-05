Nakon sunčanog prijepodneva: Pljusak i grmljavina u Sarajevu

Glavni grad Bosne i Hercegovine je u poslijepodnevnim satima pogodio proljetni pljusak.

Kako navode iz FHMZ-a, u Sarajevu se u poslijepodnevnim satima može očekivati kiša i lokalni pljuskovi. Trenutna temperatura je 23 stepena.

Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne i dio noći širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.