Nikšić: Doći će vrijeme kada ćemo ovakve datume smatrati kao dan žalosti u cijeloj BiH

Sat prije podneva na Tuzlanskoj kapiji započelo je komemorativno obilježavanje 25. maja, dana kada su 1995. godine od granate ispaljene s položaja Vojske RS na tom mjestu i ubijeni 71 mladić i djevojka, a više od stotinu teže ili lakše ranjeno.



Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić istakao je kako prolazi još jedna godišnjica, a da odgovorni za ovaj monstruozni zločin nisu završili pred licem pravde.

- Evo 28 godina nakon zločina, nakon pravosnažne presude, izvršioci i ratni zločinci za koje se intimno pitam kako mogu zaspati, kakva je njihova savjest, nisu isporučeni pred lice pravde. Kamo sreće da agresije i rata u BiH nikada nije bilo i da nije bilo ovih zločina. Nažalost, oni su se desili i kada su se desili, izvršioci moraju odgovarati i prema ljudskim i Božijim pravima. I što se prije suočimo s istinom, što prije one što su ovo uradili izvedemo pred lice pravde, veća nam je šansa da se okrenemo budućnosti i da žrtvama osiguramo smiraj i njihovim porodicama konačno neku satisfakciju. Dočekali smo prvi put da u Federaciji BiH imamo Dan žalosti, a ja smatram da će doći vrijeme kada ćemo ovakve datume shvatati kao dan žalosti u cijeloj zemlji - rekao je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je s delegacijom Vlade FBiH položio cvijeće i odao poštu ubijenoj tuzlanskoj mladosti.

Potpredsjednici Federacije BiH Refik Lendo i Igor Stojanović također su položili vijence i odali poštu, a s generalskog aspekta o masakru na Kapiji govorio je Refik Lendo.

- Nažalost, tako nešto nije zabilježeno i to pravi general nikada ne bi naredio. To je zločinac koji je naredio zločin. Ovo je u historiji Bosne i Hercegovine, pa mogu reći i Evrope, gdje su zločinci napravili ovakav zločin, a onda jedan dio te zajednice RS i države Srbije kriju tog zločinca. To je najveći problem, ja mogu danas reći, srpskog naroda koji s jedne i s druge strane Drine još kriju ratne zločince i pokušavaju ovdje nama neku sramotu da pokažu ili dokažu da smo sami sebe ubijali - rekao je Lendo.

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović ističe kako je Kapija, u smislu zaštite ratnih zločinaca u Srbiji, naša sramota koju u narednim godinama treba ispraviti.

- Ja sam ovdje prvo kao čovjek, kao Vojin Mijatović iz Banje Luke, i moja uloga je da što više ljudi u BiH njeguje sjećanje na žrtve agresije na BiH, od istine ne smijemo i ne možemo pobjeći. Svaka bol žrtava na Kapiji je i moja bol, tako da zločinci moraju odgavarati bez obzira iz kojeg naroda dolazili. Jednom tu knjigu moramo zatvoriti, a ostaviti sjećanje na žrtve, jer to je obaveza moje, ali i budućih generacija - poručio je Mijatović.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naveo je kako je Vlada TK u okviru svojih nadležosti uvrstila Kapiju u školske udžbenike, jer ranije generacije o zločinu na Kapiji nisu učile ništa.

- Danas živimo u vremenu u kojem svi govore da živimo u slobodnom društvu u kojem se vrednuju slobode i kada smatramo da živi vladavina prava, na ovom slučaju, nažalost, vidimo da to nije tako. Da nam susjedska država, čiji je bio nesumnjiv utjecaj na sve ovo što nam se desilo, i dalje štiti tu ideologiju 90-ih, štiti one koji su odgovorni i mi, najmanje što možemo uraditi jeste pozivati da kazne one koji su ovakve zločine uradili - kazao je premijer Halilagić.

Poslije dužeg vremena predstavnici svih vjerskih zajednica u Tuzli odali su počast svim žrtvama masakra.

Komemorativno obilježavanje 28. godišnjice bit će okončano večeras u 20:55, kada će se oglasiti sirene u znak sjećanja na ubijenu tuzlansku mladost.