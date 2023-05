Američki predsjednik Bajden odlikovao fitnes cara porijeklom iz BiH Samira Bečića: Država računa na vas

On je Bečića odlikovao nagradom za životno djelo, što je još jedno u nizu priznanja koje je Bečić primio za svoj rad i doprinos zajednici.

Nakon što je 10. januar proglašen Danom Samira Bečića, ovaj Bosanac i Hercegovac s adresom u Hjustonu dobio je još jedno priznanje i to ni manje ni više nego od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džoa Bajdena (Joe Biden).

Ova prestižna nagrada dodijeljena je Bečiću kao zagovorniku zdravog načina života za predanost promociji zdravlja i fizičke spremnosti u Americi, što potvrđuje izuzetne volonterske napore pojedinaca koji posvećuju život poboljšanju uslova u društvu, ističe se u objavi.

- U ime američkog naroda, izražavam iskrenu zahvalnost za vaše volontersko liderstvo i potičem vas da nastavite odgovarati pozivima za službuu. Država računa na vas - navodi se, između ostalog, u zahvalnici koju potpisuje predsjednik Bajden.

Bečić je u januaru dao ekskluzivni intervju za "Dnevni avaz" u kojem je, između ostalog, otkrio koja mu je neostvarena želja.

A ona je upravo u vezi s predsjednikom Bajdenom.

- Volio bih da me predsjednik Amerike Džo Bajden pozove kao savjetnika za fitnes i zdravlje u President's Council on Sport, Fitnes and Nutrition - rekao nam je tada.