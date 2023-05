Prof. Marko Attila Hoare: Put do nezavisnosti Bosne nije završen

Put do nezavisnosti Bosne i Hercegovine nije završen, kazao je na današnjoj redovnoj sesiji "Kruga 99" gost uvodničar prof. dr Marko Attila Hoare, historičar, vanredni profesor na Sarajevo Schools of Science and Tehnology.



On je govoreći o temi "Put Bosne ka nezavisnosti" podsjetio da je međunarodna zajednica odbacila zahtjev Bosne da se njena nezavisnosti prizna istovremeno sa Hrvatskom, uz obrazloženje da se prvo trebao da održi referendum.

- Ali kasnije, između završetka rata u Hrvatskoj i referenduma, jednostavno je dato vremena srpskim snagama da se oporave nakon neuspjeha u Hrvatskoj i pripreme za napad na Bosnu. Međunarodno priznanje i nezavisnost Bosne 1992. godine, djelo je međunarodne zajednice koja je već uradila podjele Bosne, kako bi umirili Srbiju - kazao je prof. dr Hoare.

Naglasio je da je "borba za nezavisnost vođena protiv vojno moćnijeg neprijatelja, bez odgovorajuće vojne pripreme i za stanovništvo koje nije bilo psihički pripremljeno".

Po njegovim riječima, zapadne sile, posebno Britanija i Francuska, podržavale su Srbiju, predlagale su razne planove podjele Bosne, koji su srpski nacionalisti protumačili kao 'zeleno svjetlo'.

- Zapadne sile su također zadržale embargo na oružje koje je srpskim pobunjenicima osigurao vojnu superiornost. Snage UN-a na terenu sarađivale su sa srpskim snagama. U masakru u Srebrenici nizozemski UNPROFOR-ci su gurnuli žrtve u ruke ubicama. Izetbegović je stoga bio prisiljen da nezavisnost vodi u vrlo nepovoljnim okolnostima, bez prijatelja među zapadnim silama - kazao je prof. dr Hoare.

Istakao je da je pobjedu bosanske armije međutim spriječila zapadna diplomatija.

- Dok su bosanske snage napredovale prema Prijedoru i Banjoj Luci, američki izaslanik Richard Holbrooke zaprijetio je da će bombardovati bosansku vojsku ukoliko Izetbegović ne pristane na prekid vatre. To je spasilo Republiku Srpsku od poraza. Izetbegović se nalazio u uvjetno teškom položaju, vojno ovisan o nepovjerljivim hrvatskim saveznicima i sa neprijateljskom međunarodnom zajednicom. Izetbegović je pristao na podjelu pod ogromnim pritiskom Zapada, ali na neki način to se uklapa i u njegovu čistu bošnjačku strategiju. Bosna je okončala svoj rat za nezavisnosit ustavnim rješenjem koje je osakatilo zemlju. Dejton je značio priznanje gonocidnog entiteta Republika Srpska sa polovinom teritorije Bosne - kazao je prof. dr Hoare.

Po njegovim riječima, paradoks bosanske nezavisnosti je u tome što se njeno formalno priznanje poklopilo sa osakaćenjem bosanske državnosti.

Prof. dr Hoare je naglasio da Dejtonski ustav sprečava funkcioniranje Bosne.

- Nemoguće je reformisati Dejtonski sistem radeći unutar njega. Ne možete ljudima uskratiti demoratiju unedogled. Separatizam RS se ubrzao pod Dodikovim rukovodstvom. Christian Schmidt napravio je promjene u ustavu FBiH kako bi osigurao da HDZ ima veto na Vladu. Problem je Dejtonski Ustav. Međunarodna zajednica neće osloboditi Bosnu. Bosna treba da bude nezavisne ne pod međunarodnom kontrolom. Put do nezavisnosti nije završen - poručio je prof. dr. Hoare.