U Bosni pljusak i grmljavina, u Hercegovini sunčano

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne lokalno intenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica.

U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne i dio noći u većem dijelu Hercegovine se očekuju pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.