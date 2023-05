Čampara: Ograničavanje brzine sa 60 na 50 kilometara na sat, na glavnoj saobraćajnici je fula

Zastupnik NiP-a u Skupštini KS i bivši ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara gostovao je u Jutarnjem programu BHRT-a u kojem je dao osvrt na dešavanja koja su obilježila dane za nama.

Kontinuirani proces

U vezi sa saobraćajnom nesrećom koja se dogodila u petak navečer, a koja je potresla bh. javnost i u kojoj je ubijena Azra Spahić, Čampara kaže da je to samo jedan od primjera kada se "neka budala napije, uzme auto i vozi bez vozačke i ubije jednu mladu djevojku".

O tome da li se ova tragična saobraćajna nesreća mogla spriječiti, on dodaje da kako je to, zapravo, jedan kontinuirani proces, na kojem se treba raditi duži period.

- Jedan kontinuirani proces, pooštravanje kaznene politike, kamera, ležećih policajaca, policajca koji su stalno prisutni na teretnu, treba slušati struku, saobraćajni fakultet. Moglo se uraditi više, treba se raditi, svjesni smo situacije, vidimo nekada šta se dešava, pogotovo u večernjim satima. Treba raditi na prevenciji, ali i kaznenoj politici - mišljenja je Čampara.

Odgovornost je MUP-u KS

Dodaje, također, kako ovo nije prvi da nakon svake tragedije saznamo da neko nije imao vozačku.

Smatra da je odgovornost na MUP-u KS, ali i na svima nama.

- Odgovornost je MUP-a KS, ne trebamo se praviti slijepo i govoriti da niko nije kriv. Mlada djevojka izađe i jedan luđak je ubije. Međutim, šta će značiti ako neko podnese ostavku, to ne može vratiti jedan mladi život - dodaje Čampara.

Kad je riječ o novim mjerama koje je Vlada KS jučer donijela, Čampara kaže da nisu rješenje.

- To je jedna fula, nije rješenje ograničavanje brzine sa 60 na 50 km/h. Nisu krivi oni koji voze 60 na sat, već oni koji voze 120 u alkoholiziranom stanju. Dobre mjere su pojačano prisustvo policije - smatra on.

Advokatu Goranu Petronijeviću i profesoru Milošu Koviću iz Beograda ukinuta je zabrana ulaska u BiH, odluku je donijela OSA-a, a na pitanje kako to on komentariše i gleda na to, Čampara odgovara da to treba pitati direktora OSA-e te da on nije kompetentan da to preispituje.

Ramo Isak će posao obavljati adekvatno

Za njegovog nasljednika na ministarskoj poziciji, Ramu Isaka, Čampara kaže da je to neko koga su izabrali parlamentarci i da je i ranije bio u sferi u kojoj i sada nastupa te smatra da će svoj posao obavljati adekvatno.

Također, voditelj Zvonko Komšić dotakao se i nedavno izlaska Alme Čolo iz političkog svijeta i upitao Čamparu da li za nju ima mjesta u NiP-u.

- Mislim da bi svaka politička stranka bila sretna da ima nju, međutim, mislim da ona sada nije zainteresovana za ponovno djelovanje u politici - zaključuje Čampara.