Konaković: Kina i Rusija su iskoristili spavanje evropske zajednice u BiH u protekloj deceniji

Šef bh. diplomatije Elmedin Konaković je govorio na Globsec forumu u Bratislavi.

Konaković je, između ostalog, poručio da je evropska zajednica u Bosni i Hercegovini proteklu deceniju provela u spavanju, što su iskoristile Kina i Rusija.

- Nažalost, nakon agresije na Ukrajinu, svijet se potpuno promijenio i politika proširenja Evropske unije se promijenila u potpunosti. Imali smo prošle sedmice u Briselu sastanak gdje smo pričali sa svim ministrima vanjskih poslova EU, čuo sam u jednom glasu potrebu da je potrebno proširiti EU i to učiniti brzo - izjavio je Konaković.

Počeli s usvajanjem dokumenata

On je naglasio kako odgovor na pitanje kada će BiH biti članica EU više nije "nikad".

- Imamo novo Vijeće ministara, najbrže ikada izabrano u historiji, izglasano u januaru, samo tri mjeseca nakon izbora. To nije uobičajno čak ni u EU, a u mojoj državi nije ni normalno. Počeli smo usvajati mnoge dokumente, amandmane na zakone iz 14 prioriteta - rekao je Konaković.



Naglasio je da su bh. političari pokazali da su spremni i da žele ići brže, ali i da im je potrebna ruka i da o priči i mrkvi trebaju više mrkvi, a manje štapova.

Govorio je i o porastu euroskepticizma, naročito nakon dešavanja sa Sjevernom Makedonijom koja je uradila odličan posao, ali ne napreduje brzo.

- Na drugoj strani mi smo svjesni naših grešaka, ali Evropska zajednica u mojoj državi je spavala deceniju, nije radila ništa, nula. Rusija, Kina i druge države su se kretale okolo, nudile novac, projekte, ostvarivale uticaj na političkoj sceni i sada možemo izmjeriti nije isto. Sada smo svi svjesni, da naše države pripadaju Evropu, Mi živimo u srcu, a ne ćošku Evrope - istakao je Konaković.

I Austriji bi bilo teško ispuniti prioritete

Govoreći o 14 prioriteta, Konaković je rekao da bi ih sada bilo i Austriji teško ispuniti.

- Ako to mi ne uradimo, Rusi, Kinezi i drugi će uraditi svoj posao. Druge politike, druge političke partije počelo su čak promovirati ideje da se povezuje sa Rusijom, one će uspjeti. Nadam se da se to neće desiti ali moramo biti svjesni situacije - naveo je Konaković.

Ministar vanjskih poslova BiH je izjavio kako je tačno da je Ukrajina poslužila kao turbo za proširenje Evropske unije. Dodao je kako je novo Vijeće ministara u potpunosti u skladu sa vanjskom politikom EU, da se poklapaju 100 posto i da se napredovalo na tom polju.

Odgovorio je i na pitanje visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) kako ispraviti mane Dejtonskog sporazuma. Rekao je da moraju biti konkretniji, okrenuti se ekonomiji i reformama u privredi.

Dodikova posjeta Rusiji

Upitan o politici Milorada Dodika, njegovoj posjeti Rusiji gdje se susreo s Vladimirom Putinom, Konaković je odgovorio: