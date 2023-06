Čović, Nikšić i Dodik formirali tim za pripremu izmjena Izbornog zakona

Dragan Čović se nakon sastanka s predsjednicima stranaka iz koalicije na državnom nivou Miloradom Dodikom (SNSD) i Nerminom Nikšićem (SDP) obratio medijima.

On je kazao da je riječ o redovnom mjesečnom sastanku. Istakao je da je cilj sastanka bio stvoriti jedan prihvatljivi ambijent za efikasnije funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti, kako na nivou BiH, tako i na nivou FBiH.

- Čini mi se da uz određene probleme koji iskrsnu, to ide pristojno i dobro, dobija se jedna dinamika kada je u pitanju Vijeće ministara i parlamentarni rad. Mislim da u Vijeću ministara to koordiniranje već funkcionira, sve odluke se donose jednoglasno i to treba sada dinamizirati. To dinamiziranje se odnosi na posjetu gospodina Varheljija, gdje smo donijeli plan od 31 mjere za ovu godinu. Mi želimo da u paketu sve te mjere idu, jer naše apsolutno opredjeljenje je Evropska unija i vjerujem da ćemo to staviti kroz ove naše mehanizme koordiniranja vrlo brzo – rekao je.

Dodao je da malo zapinju kada je riječ o parlamentarnom radu te smatra da je potreban dogovor i na tom polju.

- Vjerujem da se može raditi na klimi međusobnog povjerenja. Tamo gdje nešto nismo usaglasili ne moramo to stavljati u prvi plan. Osim toga, dogovorili smo da damo po jednu osobu, koja bi krenula sa pripremom Izbornog zakona, da primarno dogovorimo koncept, način rada i da odredimo ljude koji će na tome raditi. Moguće da će u prvom dijelu obuhvatiti pitanje CIK-a i mehanizama provođenja izbora, ali kasnije i sve druge teme riješiti, jer naša obaveza je da u šest mjeseci od izbora to završimo. Gospodin Dizdar je postavljen u ime SDP-a, gospodin Nović u ime SNSD-a i gospođa Filipović u ime HDZ-a – kazao je Čović.