U Mostaru je jučer u 69. godini preminula Milada Orman, nekadašnja profesorica Druge gimnazije Mostar.

Od nje su se na Facebooku oprostili i iz Druge gimnazije.

- Onaj ko je poznavao našu Miladu, zna koliko je teško govoriti o njoj, jer je nemoguće izabrati riječi kojih je, kad je ona bila u pitanju, mnogo. I to onih najljepših.

"Uvijek nasmijana i draga"

"Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre", napisao je Ivo Andrić.

I zaista je to tako. Prije svega prijateljica, uvijek nasmijana i draga, spremna da sasluša, da razumije. Dobronamjerna prema svim ljudima, nikad zahtjevna i vrlo rijetko ljuta. Život nije uvijek bio blagonaklon prema njoj, ali je na čašu uvijek gledala kao na dopola punu, a ne praznu, što je danas doista rijetkost. Voljela je svoj posao, voljela knjige, druženja, šale, voljela je ljude. Tamo gdje se ona pojavila, uvijek je bilo veselo, jer je svojom vedrinom razbijala sve zavjese tuge.

"U svakoj školi ostavila trag"

U svakoj školi u kojoj je radila, a bilo ih je dosta, ostavila je trag, trag kod kolega, ali i kod učenika koji će je pamtiti po dobroti i vedrom duhu. Njene šale se prepričavaju i čuvaju ih generacije učenika. I sve to će nam nedostajati. Prazninu koja je nastala odlaskom naše drage Milade ćemo se truditi ispuniti uspomenama i svim lijepim koje je ona ostavila, ako toga nema, onda je do nas a nije do nje.

Neka ti je rahmet duši, draga prijateljice, draga naša Milada - naveli su iz Druge gimnazije.

Dženaza će se klanjati u subotu u 17 sati u haremu Vrbica - Žabljak u Ljubuškom.