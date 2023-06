Nikšić: Razgovaramo o Izbornom zakonu, sadašnje rješenje ostavlja mnogo prostora za prevare

Premijer FBiH Nermin Nikšić oglasio se na Facebooku gdje je naveo da se patriotizam pokazuje borbom za ekonomski rast i razvoj.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Prošle sedmice sam sa Dodikom i Čovićem razgovarao o brojnim temama, koje su ranije svi uporno izbjegavali. Puno je lakše iz udobnih fotelja bacati "šuplju", navodno se sekirajući za Bosnu i Hercegovinu. Niko ne želi preuzeti odgovornost i ponuditi odgovor kako ćemo doći do Bosne i Hercegovine kakvu bih i ja volio doživjeti.

Populizam i višegodišnje blokade

Pitanje je ko to i kako može provesti u ostatku naše zemlje? Hoće li nam to omogućiti stalne svađe, sukobi, međusobne uvrede? Hoćemo li to postići populizmom, višegodišnjim blokadama i podizanjem nacionalnih tenzija, stvaranjem atmosfere straha kako bi prikrili svoj nerad, nesposobnost i kriminal?

Vidim da je puno onih koji biraju pristup zastrašivanja ljudi temama poput izbornog zakona, izmjenama Ustava, uređivanjem granica sa susjednim državama i slično.

Mi smo odlučili da pokušamo drugačije. Zato razgovaramo o svemu. I o onome o čemu se ne slažemo. Ne postoje garancije da ćemo uspjeti, ali sam siguran ako ne pričamo i ne pokušamo tada sigurno nemamo šanse da uspijemo.

Izmjene Izbornog zakona

Jesmo, razgovaramo i razgovarat ćemo i o Izbornom zakonu. Sadašnje rješenje ostavlja mnogo prostora za izborne prevare, a to je pogubno za demokratiju. Zato i taj Zakon moramo prilagođavati aktuelnim političkim i društvenim situacijama, a pogotovo presudama Suda za ljudska prava.

Ako želimo uspostaviti ekonomsku i političku sigurnost i ako želimo da na međunarodnom nivou budemo prihvaćeni kao ozbiljan partner, moramo početi sami rješavati svoje unutrašnje probleme. Izbjegavanje razgovora o brojnim teškim temama dovelo nas je u nezavidan položaj, ekonomsku stagnaciju i zaustavilo sve reforme i put naše države u EU.

Mi smo odlučili preuzeti odgovornost za rješavanje problema, pa tako i teških. Ne bojimo se otvoriti nijednu temu jer znamo da nećemo pristati ni na šta što bi pogoršalo ili ugrozilo prava bilo kojeg građanina, bilo kojeg naroda ili društva u cjelini. Naš cilj je dobrobit BiH, ubrzani put ka EU i članstvo u NATO. Ali da budem precizan nijedna odluka od značaja za narode i građane se ne može donijeti bez dvotrećinske većine, odnosno bez podrške predstavnika oba entiteta, sva tri naroda i skoro svih parlamentarnih stranaka.

"Patriotizam se ne dokazuje lažima"

Patriotizam se ne dokazuje lažima i prozivanjem drugih za navodnu izdaju. Gospodo draga, patriotizam se dokazuje sopstvenim djelima. Danas su patriote oni koji su spremni da rade u interesu građana i koji se trude da stvore političku i ekonomsku sigurnost kako bi građani imali ugodan život i ne bi napuštali državu u potrazi za boljom budućnošću.

Kranje je vrijeme da sa podjele na patriote i izdajice pređemo na podjele na one koji rade za dobrobit države i naroda i one koji se samo bave zavađanjem, populizmom i korupcijom.

Da bismo mogli krenuti naprijed, da bismo zaustavili odlazak ljudi iz BiH, da bismo privukli strane i zadržali domaće investitore, da bismo razvili bolju socijalnu politiku moramo stvoriti politički i ekonomski sigurno okruženje. To možemo postići samo razgovorom i kompromisom, a ne blokadama kao što je to do sada bio slučaj. Vrijeme održavanja na vlasti zastrašivanjem građana je prošlost. Mi ćemo podršku građana tražiti konkretnim rezultatima i stvaranjem uslova za rast i razvoj, kao i vraćanjem međusobnog povjerenja - napisao je Nikšić na Facebooku.