Arnel Isak osniva stranku: Uskoro na bh. političkoj sceni Snaga naroda

Snaga naroda novi je politički subjekt u Bosni i Hercegovini, kazao je za "Rezime" na FTV Arnel Isak, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH. U narednom periodu će, kazao je, organizovati svečanu ceremoniju povodom osnivanja.

- Ja sam jedan od osnivača - kazao je Isak.

Isak je govorio i o kandidaturi za potpredsjednika Zastupničkog doma. PDA-ova Elzina Pirić potpisala je taj prijedlog.

"Razgovori vođeni puno prije"

- Shodno priči na početku da žele Bošnjaka, ja sam na pregovorima kazao da, kad već mijenjamo parlamentarnu većinu, moj prijedlog je da ide Bošnjak. Oni su rekli, super, evo, možeš ti. A ja sam, jer sam nezavisni zastupnik, morao da se priključim nekom klubu i odlučio sam se priključiti kolegici Pirić i Kenanu Uzunoviću.

Na pitanje je li imenovanje dogovoreno na sastanku njega, Rame Isaka i Elmedina Konakovića – ističe da nije jer razgovori su vođeni puno prije.

Svi zastupnici su saglasni s njegovim imenovanjem, a i svi predsjednici stranaka – NS, SDP, NiP, HDZ 1990, HDZ BiH – a to ćemo uskoro i da vidimo, kazao je Isak.

Ako je sve ovo vraćanja duga porodici Isak i politička trgovina – onda i stanje u USK-u ili ZDK-u treba tako nazvati, poručuje Isak – pa i sva druga imenovanja.

- Ja sam NES napustio prije dva mjeseca, prije nego su napustili parlamentarnu većinu u kojoj su bili. To što su se preko noći dogovorili i pomirili sa SDA, iako su mi skoro šest mjeseci govorili da ne mogu s njima, da se gledaju preko nišana, to je politička trgovina“.

Motivi za podršku aktuelnoj većini u Vladi FBiH

O tome kako je njegova ruka bila presudna da glasa za oca u Vladi FBiH, Isak kaže kako bi volio da se uvede da se vidi kad je koji zastupnik pritisnuo taster.

Isak je objašnjavao i motive za podršku aktuelnoj većini i potvrdi Vlade FBiH – najveći je problem bio unutar NES-a.

- Ja nisam napustio parlamentarnu većinu nego NES. Kazao sam da sam spreman za pregovore sa stranom koja će da napravi parlamentarnu većinu. Tri ministra su nedostajala u prošlom sazivu Vlade FBiH, neki su bili više na sudu nego na poslu. Mislim da je ovo odblokirana Vlada FBiH, već trideset dana gledamo da su svi ministri na terenu, da rade.

Što se tiče Parlamenta FBiH i neodržavanja sjednica – istakao je kako su održavane komisije, kao i sastanak sa rukovodstvom Federacije...

- Većinu imamo i ona je taman - izjavio je Isak.

"Kralj nargile" i urečica "ze"

Isak je govorio i Kralju nargile te uzrečici "ze".

- To je malo smiješno. Kralj nargile je nešto iz mladosti. Svaki put kad bude neko moje imenovanje ili neki moj prijedlog prisjete se toga. Pogodilo me je to što sam osvojio direktni mandat, četiri su godine ministarskog djelovanja iza mene, urađeno je preko 40 miliona projekata u ZDK-u, građani znaju gdje su se trošila sredstva, a prije mene za osam godina jedva 12 miliona. Ono od čega građani žive, što treba da znaju – nije prezentirano. Svaki put je prezentirano ono što je moje privatno, što nema veze sa budžetom. Dok imamo hapšenja zbog budžeta i u Sarajevu i u ZDK-u a svaki put je problem "ministar ze" i "Arnel king šiša".