Goražde: Osigurano 45.000 KM za rano otkrivanje HPV virusa

U Ministarstvu zdravstva BPK Goražde potpisani su ugovori za realizaciju projekta ranog otkrivanja visokorizičnih tipova HPV virusa.

U ove svrhe bit će izdvojeno 45.000 maraka od čega je 30.000 maraka usmjereno Zavodu za javno zdravstvo za nabavku vakcina i promociju imunizacije, dok će 15.000 maraka biti dodijeljeno Domu zdravlja za skrining na HPV virus.

U fokusu žene koje nisu radile papa bris prethodne tri godine ili više

- Na ovaj način pružit ćemo mogućnost pacijenticama da urade bris na HPV virus u našem dispanzeru. Do sada je praksa bila da se to radi samo u slučajevima kada prethodni nalaz papa brisa nije bio uredan, pogotovo ako se on ponavlja, da bi se izdiferenciralo da li se radi o visoko ili nisko rizičnim tipovima virusa. Projektom ćemo obuhvatiti žene koje su u najrizičnijoj životnoj dobi za pojavu displazije na grliću materice i karcinoma, a to su žene između 25 i 45 godina - ističe dr. Edin Čengić, direktor Doma zdravlja "dr.Isak Samokovlija" Goražde.

Pojasnio je da su u fokusu žene koje nisu davale papa bris u prethodne tri godine ili nikako.

- Njih smatramo najrizičnijim jer ne znamo kakav je njihov status i računamo da ćemo u ovom projektu moći obuhvatiti 200 žena. Očekujemo da će interes biti veliki i na vrijeme ćemo obavijestiti kada krećemo sa ovim aktivnostima jer prethodno moramo obaviti tehničke pripreme i izvršiti nabavku materijala. Očekujem da ćemo na osnovu toga imati jasniju sliku koja će nam možda ukazati da i u narednim godinama nastavimo sa ovim projektom - kazao je dr. Čengić.

Sprovedene sve neophodne procedure

Kantonalni ministar zdravstva Senad Čeljo naglašava da su provedene neophodne procedure za realizaciju projekta te da je riječ o svjetskom i evropskom trendu da se ide u prvacu od vakcinacije do skrininga HPV virusa koji je glavni uzročnik karcinoma grlića materice.

Ovim projektom i Goražde će biti među kantonima u kojima je omogućena vakcinacija protiv HPV virusa.

- Ovo je zaista učinkovita vakcina koja smanjuje rizik obolijevanja od karcinoma grlića materice preko 90 posto. Od dodijeljenih sredstava mi ćemo 24.000 maraka izdvojiti za nabavku vakcine i 6.000 planiramo za promociju imunizacije. Mi smo već završili edukacije u svim osnovnim školama, podijelili i letke sa osnovnim informacijama. Ova vakcina u upotrebi od 2006. godine, vakcinacija ide u četiri kantona i drago mi je što smo i mi kanton u kojem će naša djeca moći da se vakcinišu - izjavila je dr.Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo.

Ona je najavila i raspisivanje javnog poziva za nabavku vakcina.