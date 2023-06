Nana Fata Orlović se sprema za odlazak na hadž: Svoj narod selamim gdje god bio

Nana Fata Orlović, zajedno sa kćerkama i sinom, privodi kraju pripreme za odlazak na hadž i ispunjavanje pete vjerske dužnosti muslimana.

Zdravlje je, kaže, služi, a poslije loma ruke vratila se od kćerke Hurije Karić iz Srebrenika u svoje Konjević Polje. Najljepše je, veli ona, u svojoj kući, a dovoljno joj je da sama može doći do vode i da se može presvući.

- Hvala Bogu sve sam završila i sve je prošlo kako treba, pa neka prođe i ovo da i ja malo dahnem. I vi ste se umorili uz mene, a i ja sam. Ali, eto, sve smo prebrodili još i ovo da prođe i bit će sve, ako Bog da, dobro - kaže nana Fata Orlović za Anadoliju.

Godine herojske borbe

Iza nje su godine herojske borbe za svoju imovinu. Rođena je 1943. godine u neposrednoj blizini kuće gdje se i udala za Šaćira Orlovića. Rodila je sedmero djece, četiri kćeri i tri sina, ima dvanaestero unučadi i tri praunučeta. Loza Orlovića, nakon genocida, razgranala se čak i do dalekih Sjedinjenih Američkih Država (SAD) gdje su sva Fatina djeca, izuzev kćerke Hurije. Zbog toga joj odlazak na hadž mnogo znači.

- Znači mi jer sam ostvarila sve po Božijoj pravdi. I ovo je Božije. Ovo je završetak i sa ovim završavam sve. Svoj narod selamim gdje god bio - kazala je nana Fata za AA.

U svojoj borbi uvijek se, kako je kazala, “oslanjala na dragog Allaha i uzdala se samo u Njegovu pomoć i to što ide na hadž, Allahovo je djelo”, a ona na hodočašće ide zbog svog srca i naroda.

- Ja ne idem da se zovem hadžinica, ja idem zbog svog srca i svog naroda. Hadžinica može biti ko god hoće, ali zvali me ili ne, mene su i ranije slali pa sam rekla neću dok ovo ne završim. Sad idem slatko. Završila sam svoju obavezu što me je Allah dž.š. zadužio i sada neka me zove kako ko hoće - kazala je.

Boli je što mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Njena djeca su se rasula po svijetu, ali i djeca mnogih drugih roditelja.

- Preporučila bih ovim našim političarima neka puste malo djecu, ovi što su završili fakultete, da nam ne idu školovana djeca u tuđu zemlju - rekla je nana Fata.

Nema države kao što je Bosna

Nikada nije krila ljubav prema državi Bosni i Hercegovini. Proputovala je cijeli svijet iako, kaže, nije završila školu. Vidjela je svojim očima što mnogi obrazovani ljudi nisu vidjeli, ali opet se najradije vraćala u svoju Bosnu i Konjević Polje.

- Države nema kao što je Bosna. U nas je sve. Prvo narod, pa šume, zemlja, voda, ali izdadoše nas izdajnici. Stani čvrsto, nemoj se bojati nikoga - poručila je na kraju razgovora nana Fata Orlović.

U nedjelju će u Konjević Polju biti organizovan ispraćaj nane Fate Orlović na hadž. Njena vrata su za sve dobronamjerne ljude uvijek otvorena. I za Srbe, kaže ona, koji joj nisu uzeli za zlo što se borila za svoja prava i svoju imovinu.

Njena pravna borba za uklanjanje pravoslavne crkve, koja je izgrađena u njenom dvorištu tokom rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, trajala je dvije decenije, a završena je u ljeto 2021. godine.

Imovina Fate Orlović i njene porodice vraćena je nakon završetka agresije u BiH, ali nelegalno sagrađena pravoslavna crkva u njenom dvorištu je ostala. Fata Orlović je pokrenula sudski postupak 2000. godine pred sudovima u BiH, koji je završio apelacijom i presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u njenu i u korist ostalih 13 apelanata.

Fata Orlović je tokom rata u BiH izgubila supruga, kao i veliki broj članova porodice.