Borenović: Dodik je gospodar Bosne i Hercegovine

Gost Dnevnika D na FTV bio je Branislav Borenović, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjednik PDP-a.

Na početku razgovora komentarisao je zajedničku sjednicu entitetskih vlada. Smatra da je sasvim logično da dvije vlade sjednu i razgovaraju i brojne projekte rješavaju na zajednički način. Međutim, ističe da je paradoksalno da Vlada RS održava zajedničku sjednicu sa Vladom Federacije BiH koja je, kako kaže, nastala nametanjem odluka Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

Odraz stanja u kojem živimo

- Mi znamo da Vlada RS ne prihvata Šmitove odluke, a na ovaj način potvrđuje da je ono što Šmit radi legitimno. I pored toga mislim da dvije Vlade treba da razgovaraju. Činjenica je da se mi iznenadimo kad god se desi nešto što bi trebalo biti normalno, a to je odraz stanja u kojem živimo - naveo je.

Kada je riječ o radu novog Vijeća ministara BiH ističe da ne vidi ništa novo od onoga što smo imali u prethodne četiri godine - nastavlja se kontinuitet nefikasnog rada.

- Možda se mogu pohvaliti da imaju rekordan budžet, da su imenovali mnoge direktore, da su sebi dali fotelje, ali ja ne vidim ništa konkretno osim tih hvalospjeva. U Parlamentarnu skupštinu BiH skoro ništa ne dolazi od Vijeća ministara. Ja ne vidim tu promjenu. Nema konkretnih rezultata.

Naveo je da budžet ide, kako kaže, u pravcu neki ogromnih privilegija.

- Ako je efekat nove vlasti to što su kupili nekoliko automobila, po vrlo skupim cijenama i da su zaposlili značajan broj ljudi i da su sebi povećali plate, mislim da je to na neki način licemjerno. Parlament BiH "živi" isključivo na osnovu aktivnosti, samoinicijativno, poslanika, a oni koji treba da predlažu zakone, ne dolazi skoro ništa. Na evropskom putu nijedan još zakon nije usvojen.

Najveći izazov Trojke

Na pitanje šta je strankama Trojke najveći izazov u odnosima s Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, odgovara da su čudna očekivanja stranaka Trojke da će se Dodik promijeniti.

- Dvije trećine vlasti su ostali isti ljudi. Iste političke strukture. HDZ i SNSD sada i lakše ostvaruju svoje ciljeve - kategoričan je Borenović.

Dalje navodi da su bila očekivanja da će opozicija iz RS i FBiH čini okosnicu nove vlasti jer bi to, kako ističe, bila suštinska promjena.

- Jedino dosljedni smo ostali mi, opozicija iz RS, jer smo rekli sa Dodikom nećemo. Preko svih "crvenih linija" su prešle stranke u Federaciji i napravili su vlast sa onima koje su žestoko kritikovali. Sada se to sve zaboravlja. To je neka vrsta političkog pragmatizma i osjećaja da će im lakše biti doći do pozicija. Mogla se napraviti većina i bez SNSD-a. Ovo je samo kozmetička promjena. Nova-stara vlast sa istim pravilima i jednom trećinom novih sudionika.

Prema njegovom mišljenju, Dodik ima apsolutnu kontrolu nad cijelom situacijom u Bosni i Hercegovini.

- Nažalost, Milorad Dodik je gospodar Bosne i Hercegovine. On je dobio tačno ono šta je tražio. Četvrtog delegata u Domu naroda BiH, niti jedan zakon, nijedna odluka u Domu naroda ne može proći bez saglasnosti SNSD-a, što ostale političke subjekte u koaliciji stavlja u podređen položaj. Sve kontroliše, i svi se moraju povinovati njemu.

RS u teškoj finansijskoj situaciji

O teoriji koja se često čuje u javnosti, da su stranci "eliminisali" Bakira Izetbegovića i SDA iz vlasti, a da takav scenarij očekuje Dodika i Čovića kaže:

- Ja te priče slušam 20 godina. Jedan dio međunarodne zajednice je amnestirao ljude iz prethodne vladajuće koalicije od odgovornosti. Bili su indolentni i indirektno su pomogli da ključni politički igrači koji su bili najodgovorniji za loše stanje u državi, ostanu i dalje vlast. Dodik im je ponovo postao prihvatljiv.

Istaao je da je SNSD Republiku Srpsku dovela u tešku finansijsku situaciju.

- Nevjerovatno je da se ide u emisiju obveznica u iznosu od rekordnih 210 miliona po kamatnoj stopi od preko šest posto, a u Federaciji je ta stopa negdje oko 3,8 posto. To su žestoki ekonomski udari na Republiku Srpsku. Ove godine treba vratiti milijardu i 200 miliona, ali će se vlast RS zadužiti za milijardu i osamsto.

Stranka Jelene Trivić

Smatra da je projekat Jelene Trivić unio neku vrstu nelagode i nemira unutar opozicije.

- Ali glavni talas prolazi. Od usitnjavanja opozicije najviše koristi ima Dodik i SNSD - kazao je te dodao:

- Što se tiče PDP-a, jedan poslanik je prešao, nekoliko odbornika. Od 130 članova Glavnog odbora, 15 je prešlo u tu novu političku opciju. Nije to toliko dramatično, ali jeste bolno. Opozicija će iz ovoga izaći jača.