Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U većem dijelu Bosne i Hercegovine, danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake tokom dana.

Po kotlinama centralne i istočne Bosne, prije podne magla ili niska naoblaka, a poslije podne i tokom noći se očekuju kiša, pljuskovi i slaba grmljavina širom zemlje. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su lokalno mogući jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatuta od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

Za nedjelju, 11. juna, prognozirano je pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujičnih poplava. Vjetar slab, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

U ponedjeljak, 12. juna, bit će pretežno oblačno vrijeme, s kišom i pljuskovima. Lokalno, jači pljuskovi će biti na istoku, jugoistoku Bosne i na jugoistoku Hercegovine. U Hercegovini se očekuje grmljavina. Tokom dana će padavine prestati i razvedrit će u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a prema kraju dana i u ostalim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 22 do 28 stepeni.

Za utorak, 13. juna, prognozirano je pretežmo sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prijepodne, po kotlinama centralne i istočne Bosne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 21, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

Pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake tokom dana, prognozirano je za srijedu, 14. juna, kada su poslijepodne najavljeni pljuskovi i grmljavina na sjeveru Hercegovine, u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni, uglavnom istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.