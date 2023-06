Zastrašujuća izjava zločinca Kordića: Sve bih ponovio, svaka sekunda je vrijedila

Haški osuđenik Dario Kordić snimljen je u "probranom društvu" gdje je dao sramotan odgovorio na pitanje, kako je rekao, prijatelja sa sjevera Hrvatske "je li vrijedilo zatvora i rata?".

- Rekao sam, sve bih ponovio. Sekunde ne bih zamijenio. Svaka sekunda je vrijedila - rekao je Kordić, na što su mu prisutni zapljeskali i zapjevali pjesmu Miroslava Škore “Vrijedilo je”.

Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida u BiH Murat Tahirović reagovao je na ovaj snimak.

- Dario Kordić rehabilitovan. Sa osmijehom koji ledi krv u žilama, bez imalo pokajanja, sa zadovoljstvom pokazuje da pokolj koju su uradile jedinice pod njegovom komandom su za to i pripremane. Sa kakvim zadovoljstvom to govori očito je da bi to i ponovio. Da smo iole ozbiljna država, već bi Kordić bio uhapšen. Na sramotu svima koji i dalje smatraju da su izjave Lidije Bradare i Sanje Vlaisavljević samo pogrešno izražavanje, a ne kontinuitet zločinačke politike - rekao je Tahirović.

Pretpostavlja se da je snimak, nastao 5. augusta 2022. godine za vrijeme proslave godišnjice akcije “Oluja”.

Haški tribunal osudio je Kordića 2001. na 25 godina zatvora, proglasivši ga krivim za ubistva, nezakonito pritvaranje, neljudski tretman, napade na civile i progon, bezobzirno razaranje naselja i vjerskih objekata i druga krivična djela nad Muslimanima 1993-1994. godine

Kordić je osuđen za zločine u Ahmićima gdje je stradalo 116 osoba, među kojima 32 žene i 11 djece.

Iz zatvora u Gracu u Austriji pušten je sredinom 2014. godine pošto je odslužio dvije trećine kazne.