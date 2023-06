Nikšić: Ne opravdavam izjave ministrice Vlaisavljević, da nismo pravili kompromise, ne bismo imali vladu

Federalni premijer i lider SDP-a Nermin Nikšić u jutarnjem programu BHRT-a komentirao je političke aktuelnosti, gdje je između ostalog dao osvrt na Kongres SDP-a koji je održan u Sarajevu ovog vikenda na kojem se biralo rukovodstvo.

- Naravno da čovjek uvijek razmišlja da li mu je ovo trebalo. Da smo o tome razgovarali par mjeseci prije izbora, rekao bih da nemam namjeru da se upuštam u tu avanturu. Odmah nakon izbora i pokušaja dogovaranja oko konstruisanja vlasti, kolege su insistirale da to preuzmem. SDP je najjača politička partija u toj grupaciji, bilo bi neozbiljno da sam se pokušao izvući. Da li je pametno meni da se u ovim godinama bakćem tim stvarima ili je za mene bolje na neku drugu poziciju - rekao je Nikšić.

Zadovoljan radom

O radu federalne vlade kaže da je zadovoljan onim što rade unutar institucije, ali i da će trebati vremena da se navikne i on i ministri i da shvate da su na istom zadatku.

- Moram reći da sam zadovoljan kako se postavljaju ministri u Vladi FBiH. Sve odluke smo donijeli jednoglasno. Zadovoljan sam kako se oni unutar vlade ponašaju, ali da sam ja birao bilo bi malo drugačije kadrovski – doao je.

Komentarisao je pojedine kadrove i pojedinačno pa je tako otkrio da je razgovarao sa ministricom Sanjom Vlaisavljević nakon što je u javnost istupila sa izjavom da ratne zločince treba rehabilitovati.

- Naravno da smo razgovarali o tome i na sjednici vlade i ovako. Ne možete vi utjecati na nekoga da ima svoje mišljenje, ali možete utjecati da ne prave probleme vladi svojim izjavama. Ja sam uvjeren da je ona shvatila da bi puno bolje bilo da se bavila onim zbog čega je ministrica i zbog čega je i pozvana u emisiju. Ja je ne opravdavam, ali smatram da je trebala pobjeći od tog odgovora - riječi su Nikšića.

Praviti kompromise

Govoreći o tome da je i Ramo Isak, prema kritikama javnosti, loš kadar, on kaže da SDP mora praviti kompromise sa partnerima kako bi vlast bila formirana, a da bi Isaku trebali suditi prema kvaliteti rada.

- Ja sam uvjeren da su oni (SDA/DF) mogli formirati vlast, ne bi imali nikakav problem da gospodin Isak bude ministar. Ja bih volio da sam bio u mogućnosti da sam sastavljam, ali kad imate koaliciju morate praviti kompromise jer svako ima svoje kadrove i vaši partneri također moraju da dobiju nešto. Smatram da svakog ministra treba da cijenimo u zavisnosti od toga kako radi. Ja tražim da počnemo cijeniti ovu i prošle i buduće vlade na osnovu onoga što su uradili - naveo je Nikšić.

SDP optužuju da su partnerima dali mnogo, ali on ističe da bez njih ne bi bilo vlasti.

- Bez obzira što je SDP u grupaciji najjači, on ne može sam biti dio vlasti i zato moramo uvažavati naše koalicione partnere. Da nismo pravili određene kompromise, onda ne bi imali federalnu vladu - pojasnio je.

Podizanje tenzija

Dodao je da je sa Dodikom razgovarao o podizanju tenzija i secesionističkim izjavama.

- I on se navikava, i čak je u jednom trenutku to priznao, da se navikava da ovdje sada sjede neki drugi ljudi u FBiH. On kaže, ja sam mislio da vama tako odgovara kad ja nešto kažem. Mi ne funkcionišemo tako - rekao je Nikšić.

Na pitanje zašto nije došao Denis Bećirović, tvrdi da ne zna i da se nije čuo s njim.

O Irfanu Čengiću

Dao je osvrt i na situaciju s Irfanom Čengićem gdje je izjavio da mu ne pada na pamet da on njega zove.

- On prema nekim potezima ne treba da bude član SDP-a, ali je i vrlo dobar zastupnik, a to što se ne slaže s predsjednikom nije razlog da ne bude član SDP-a – rekao je Nikšić.