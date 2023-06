Reis Kavazović ispratio drugu grupu hadžija: Hadž je jedan od posebnih događaja u našim životima

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je ispratio drugu grupu hadžija, koja će u 17:35 sati s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu krenuti prema Medini.

Hadžije su se prije polaska okupile u Džamiji kralja Fahda, a prije polaska ka aerodromu, reisul-ulema ih je obišao, poželio im sretan put i uputio nekoliko prigodnih poruka.

- Hadž je zaista jedan od posebnih događaja u našim životima, imajući u vidu da posjećujemo ona mjesta na kojima su boravili Allahovi poslanici; od Ibrahima, a.s., do Muhammeda, a.s., što samo po sebi nosi određenu poruku. Siguran sam da ćete, kao i sve hadžije do sada, ponijeti najhljepše uspomene, da će vas to ojačati u vašem vjerovanju i da ćete zaslužiti Allahov oprost zbog čega ste i krenuli na ovaj put - kazao je reisu-l-ulema.

Pohvalio je temeljitu organizaciju i posvećenost Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice.

- Drago mi je da je naš Ured za hadž i umru uspio na ovakav način organizovati vaš odlazak. Nadam se da ćete sa Božijom pomoći obaviti ovaj hairli put na koji ste krenuli. Upućujemo Dragom Bogu dovu za vas, vaše zdravlje i boravak na svetim mjestima, te da se vratite zdravi, ovako kako ste i krenuli“, poručio je reisu-l-ulema.

Podsjećamo, prva grupa budućih hadžija otputovala je jutros oko 6.30 sati