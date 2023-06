Munira Subašić: Ako advokati kažu da krenemo, podnijet ćemo tužbe protiv Srbije za odštetu

Dobili smo obećanje da će cvijet Srebrenice biti stavljen u vrt ispred UN-a, izjavila je u intervjuu „Jedan“ za BHRT predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić, te najavila da bi se uskoro na dnevnom redu Generalne skupštine UN-a mogla naći Rezolucija o Srebrenici.

Munira Subašić podsjeća da zbog veta Rusije Rezolucija o Srebrenici 2015. godine nije usvojena u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, te očekuje da bi takva rezolucija mogla biti usvojena u Generalnoj skupštini UN-a. Rezolucija bi, kako kaže, pomogla u sprečavanju vrijeđanja majki i zaštiti integriteta presuda Haškog tribunala.

- To bi značilo i za nas, ali i za one koji ne znaju pravu istinu. Mi znamo da mladi i u Srbiji i u entitetu RS još ne znaju pravu istinu. Bilo bi dobro to da se zaštite presude koje su donesene u Haškom tribunalu. Drugo, da budemo zaštićene mi majke, da nas više ne vrijeđaju. Ono što je bilo 95. godine, nijedna gumica na svijetu to ne može izbrisati - govori srebrenička majka Munira Subašić.

Tužbe protiv Srbije kada advokati kažu

Gospođa Subašić nije sigurna kada će biti pokrenute tužbe u kojima bi porodice žrtava zatražile odštetu od Srbije, ali, kako tvrdi, neki advokati su im sugerirali da postupci mogu biti pokrenuti odmah.

- Znamo koja su ta mjesta iz presude protiv Simatovića i Stanišića. Sud pravde je rekao da je Srbija odgovorna što nije spriječila, a vojska i policija RS je počinila genocid. Mi imamo argumenata, imamo dokaza, zločin nikad ne zastarijeva, a vidjet ćemo šta će naši advokati reći. Ako oni kažu da krenemo, krenut ćemo - kaže Munira Subašić.

Predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić kaže za BHRT da joj je glavni tužitelj Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (Milenko Kajganić op.a.) rekao kako neke stvari nisu zakonski dobro riješene da bi mogli biti pokrenuti krivični postupci za negiranje genocida. Ipak, ona smatra da su dopune Krivičnog zakona BiH o zabrani i kažnjavanju negiranja genocida, koje je proglasio bivši visoki predstavnik Valentin Incko, dale rezultate.

- Ušutkani su mnogi. Ja ne znam da li ste vi kao mediji primijetili, možda su dvojica, trojica ostali da negiraju genocid. S visokim predstavnikom smo o tome razgovarali. Obećao nam je i u Srebrenici i meni u Sarajevu, na sastanku, da će on da dovede neke stručnjake iz Njemačke koji će razgovarati s Tužilaštvom kako će se i na koji način podnijeti tužba - govori u intervjuu „Jedan“ predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.