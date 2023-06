Softić pitao Lagumdžiju o sudiji Periću: Evo šta mu je odgovorio

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH delegat Safet Softić (SDA) je pitao predsjednika VSTV-a Halila Lagumdžiju o sudiji Branku Periću prilikom rasprave o izvještaju o VSTV-u.

- On je dao izdvojeno mišljenje i pročitao ga i zbog toga je došao u žižu javnosti. Vidim da je ovih dana pokrenut disciplinski postupak, a smiješi mu se i disciplinski. Meni je interesantno, a zanima me da li VSTV ima svoj stav o tome, jer čini mi se da je to stručno pitanje, a ima neku političku težinu – pitao je.

Halil Lagumdžija je kazao da ne može govoriti o konkretnom predmetu, jer je u toku.

- Mogu samo reći da je podnijeta disciplinska prijava, još nije podignuta disciplinska tužba, disciplinski postupak se smatra pokrenutim podizanjem disciplinske tužbe. Iz medija sam, kao i vi, čuo da je neko podnio i krivičnu prijavu. Nadam se da će tužilaštva čim prije donijeti tužilačku odluku. Ja imam svoj stav, ali zbog svoje uloge ja ga ne mogu iznijeti - kazao je.