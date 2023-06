Ministar Konaković, iz Berlina, za "Avaz": Njemačka je naš najvažniji ekonomski partner, Berbok je dokazani prijatelj BiH

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković boravi u radnoj posjeti Njemačkoj, gdje se sastao sa šeficom diplomatije Njemačke Analenom Berbok (Annalena Baerbock).

Na pauzi između sastanaka on se javio za portal „Avaza“, a na početku je naglasio da je veoma važno da je sastanak dogovoren u vrlo kratkom periodu.

- To je jasna diplomatska poruka da je Njemačka važan i pouzdan partner naše zemlje i da s njima imamo dobre diplomatske odnose. Laska nam činjenica, s obzirom na to da se i druge kolege trude, da dobiju bilateralni sastanak s Njemačkom u Berlinu i nekima to ne polazi tako lako za rukom. Njemačka je naš najvažniji ekonomski partner, s njom imamo najveći obim robne razmjene. Taj podatak možda i najviše govori o ekonomskim odnosima – kazao je Konaković za portal „Avaza“.

Peti investitor

Podsjeća i da je Njemačka peti investitor u Bosnu i Hercegovinu.

- Te brojke govore o konkretnom i dokazanom prijateljstvu Vlade Njemačke i njihove diplomatije. U ovom vremenu, kada BiH ima kandidatski status, vrlo je važna podrška na evropskom putu u procesu koji možemo zvati ubrzano proširenje Evropske unije. To je priča koja je zaživjela u Briselu, a Njemačku smatramo jednom od najvažnijih zemalja donosilaca odluka. Jako cijenimo njihovu pomoć za dobijanje kandidatskog statusa i podršku koju sad imamo da bi se ovi procesi doveli do kraja – rekao je Konaković za portal „Avaza“.

Naglašava da su dugo i sadržajno razgovarali o mnogo prilika koje se otvaraju u saradnji naših zemalja.

- Vrlo nam je važan Berlinski proces, koji je iniciran od Vlade Njemačke. Brzo bi trebali krenuti u implementaciju toga, Srbija je to već usvojila na sjednici Vlade, a ostali smo mi da krenemo s realizacijom toga. To je važan pristup evropskom tržištu zemalja zapadnog Balkana, koji je značajan iskorak za olakšanje našim privrednicima – mišljenja je bh. šef diplomatije.

Riječi je bilo i o dvojnom državljanstvu između BiH i Njemačke, što bi mnogo značilo i bh. dijaspori.

- Nama je stalo da Njemačka relaksira svoje propise, da se naši državljani ne moraju odricati svog, kako bi dobili državljanstvo Njemačke i mogu reći da smo u svakoj od ovih tema napravili korak naprijed i učvrstili saradnju naše dvije zemlje – kazao je Konaković za „Avaz“.

Dolazila u Sarajevo

Analena Berbok je mnogo posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je već i dolazila Sarajevo, kao i delegacija Zelenih kojim ona pripada.

- Saglasan sam, Njemačke je pouzdan partner kao što sam već rekao, ali i Berbok na tom personalnom nivou kao jedna od najaktivnijih diplomata i najvažnijih diplomata na prostoru cijelog svijeta je dala tome dodatnu dinamiku, dala je intenzitet koji nam mnogo laska i koji je ohrabrujući, znači kada uz sebe imate jednu velesilu poput Njemačke, tada vam i neki problemi izgledaju blaži i lakši – rekao je Konaković za „Avaz“.

Naglašava da njena posvećenost i njeno znanje procesa u BiH je vrlo izraženo.

- Ona je neko ko je imao i lično razumijevanje prema stradanju u Srebrenici. Mnogo se bavila i govorila o pitanju genocida nad Bošnjacima i to ima jednu emotivnu stranu, ali što se tiče profesionalnog, ona je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine i presretan sam da smo to još jednom potvrdili i spremili se za dodatni iskorak kada su u pitanju zajednički projekti, podrške EU u smislu nekih novih fondova, pristupa zajedničkom tržištu. To je zaista ohrabrujuće kada čujete od nekog tog kalibra tako dobre i važne poruke, to su dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu.