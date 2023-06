Pucnjava u Lukavcu posljednji okidač: BiH se mora riješiti ilegalnog oružja!

Nakon stravičnih slučajeva masovnih ubistava u susjednoj Srbiji, BiH nije naučila lekcije, kazao je za "Avaz" profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Armin Kržalić.



Štura saopćenja

Očekivao je da će institucije biti svjesne ozbiljnosti problema i brzo djelovati. No, šta smo naučili i šta nam je pokazao slučaj iz Lukavca kada je učenik teško ranio nastavnika Nedima Osmanovića i pucao u učionici.

- Građani su siti šturih saopćenja i „izražavanja zabrinutosti“ predstavnika institucija vlasti. Mi nikoga nismo birali da on izražava zabrinutost, već da radi. Ako čujemo da ćemo imati nekakve sveobuhvatne mjere, znajte da od toga nema ništa. To znači formiranje komisije, izdvajanje novca za nju, a koji su to rezultati rada komisije, građani nikad neće ni saznati - navodi Kržalić.

Po ko zna koji put ukazuje na prisustvo ilegalnog oružja u BiH, ali i regionu, što potvrđuje i više od 78.000 komada naoružanja i više od 2,6 miliona komada municije koje su građani Srbije, na poziv vlasti, predali za samo mjesec.