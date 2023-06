Zaštitite nam djecu

Četrnaestogodišnjak je hicima iz pištolja u školi ranio nastavnika Nedima Osmanovića. G. M. je zbog ponašanja bio izbačen iz Osnovne škole „Lukavac Grad“, a prije toga iz još jedne škole, a onda se pojavio u srijedu ujutro i pucao u nekadašnjeg nastavnika. Dijete!



Nakon stravičnih slučajeva masovnih ubistava u susjednoj Srbiji, Bosna i Hercegovina, očigledno, nije naučila lekcije. Jer, kako je moguće da jedan dječak uzme oružje? Kako je moguće da dođe u školu s njim? Kako je moguće da puca u nastavnika? Je li i u Lukavcu moglo doći do najcrnjeg scenarija kao u školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru?

Niz je pitanja čiji odgovori izazivaju jezu. Ipak, u ovom trenutku najvažnije je pitanje mogu li se ovakve tragedije spriječiti.

Izuzetno je štetna normalizacija nasilja, bahatosti, pornografije, kao i promocija kriminalaca u bh. društvu, a koje se serviraju našoj djeci i mladima. Čudimo se što se to dešava i u školi, no i obrazovne ustanove, kao sve u ovoj zemlji, rastočene su u politici, jer - ko rukovodi školama - stranački ljudi, namještenici.

Pred nadležnim je sada, kad su već propustili priliku da reagiraju nakon tragedija u Beogradu, da prestanu slati štura saopćenja te da mnogo ozbiljnije reagiraju i zaštite našu djecu. Jedino što možemo nakon ovakvih dešavanja jeste da se istinski i predano trudimo spriječiti ovakve tragedije.

Poznato je da smo skloni brzom zaboravljanju, tako da bi i ovaj slučaj iz Lukavca brzo mogao biti zaboravljen, jer nastavnik je, srećom, ostao živ. No, da ne bi došlo do mnogo veće tragedije, nadležni moraju prestati površno da se bave stvarima jer u pitanju su ljudski životi! Trebamo, kao društvo, shvatiti šta smo previdjeli, koje propuste smo napravili i preuzeti odgovornost za to.

Stručnjaci odavno upozoravaju na ogromne količine nelegalnog oružja u BiH. Oduzmite ga, zađite po kućama, tražite da ga vrate, poput Srbije, bez posljedica. Osigurajte naše škole, zaštitite našu djecu.