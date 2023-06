Propovijed koja je uzdrmala Hercegovinu, fratar opleo po tajkunima: Šta će ti tri stana u Makarskoj i kuće po Zagrebu?

Sveti Ante Padovanski nebeski je zaštitnik Humca, male župe u Ljubuškom, u zapadnoj Hercegovini. Euharistijsko slavlje u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu predvodio je župni vikar fra Valentin Vukoja i održao propovijed "koja je uzdrmala Hercegovinu", piše Slobodna Dalmacija.

Teško da je iko od okupljenih vjernika mogao i naslutiti koje će im riječi popularni fra Vale uputiti te večeri u dvorištu župne i samostanske crkve. Širokobriješki franjevac žestoko je opleo po hercegovačkim tajkunima, održao propovijed o kojoj svi pričaju, za koju je dobio veliki pljesak. I koju će još dugo prepričavati.

"Nemoj ljubiti novac"

- Čuvajmo svoj narod. Nemoj ljubiti novac. Vi koji možete, vi koji imate, evanđelje vam dira u pare, ne ja. Učinite sve - započeo je fra Vale propovijed i nastavio konkretnije, da ga svi mogu razumjeti:

- Pogledajte četveročlanu porodicu: otac, majka i dvoje djece da pojedu za ručak po sendvič od 3 marke, to je 12 KM. Večera isto toliko. Jesu li to 24 marke puta 30 dana? Da pojedu samo po dva sendviča dnevno je li to 720 maraka!? A gdje je doručak? Škola? Gdje su sprovod, vjenčanje, drva, struja, telefon, i da ne brojim dalje - kazao je i pozvao "bogataše", one koji imaju novca, na "priziv savjesti":

- Šta će ti tri stana u Makarskoj, šta će ti kuće po Zagrebu!? Naš narod ovdje treba spašavati. Evanđelje, koje ne dira u tvoje novce, nema veze s tobom iako se ovdje pričešćuješ. Mi smo dužni spasiti svoj puk, svi koji možemo.

Evo i kako:

- Vidi koliki ti je prihod, koliki je rashod, koliko treba staviti za unaprjeđenje naših firmi, za proširenje radnih mjesta. Stavi koliko ti treba lično za život i onda raspodijeli radniku svakome njegovo, da se mi veselimo i da imamo zdravu i veselu starost.

Zaređen 1996. godine u Njujorku

Fra Valentin Vukoja rođen je prije 54 godine u Ljubotićima, u župi Kočerin kod Širokog Brijega. Za svećenika je zaređen 1996. godine u Njujorku, gdje je dvije godine proveo s iseljenicima. No, srce je vuklo natrag, u rodni kraj...

- E, ovo ti je u Mateju, sve drugo su priče koje ja ne podnosim. Ima li većeg dara od onog kada se neko među nama tobom ponosi? "Da mi nije bilo njega"... - kazao je širokobriješki franjevac i pobrao još jedan gromki pljesak.

I jaka poruka za kraj:

- Borite se za svoj narod. Imaš dva puta: da siđeš u prošlost ili da odeš u historiju - kazao je i poručio je kako je tužno kad o nekome, nakon što premine, nema lijepih riječi:

- I što imam za tebe tada reći!? Nije se dugo patio. To je sve najljepše što mogu reći o tebi kad umreš. A mogao si spasiti svoj narod".

Riječi fra Valentina Vukoje još će se dugo prepričavati. A to je i smisao propovijedi, da vas tjera na razmišljanje. Da budemo bolji ljudi. Ovaj put, ciljana meta bili su hercegovački tajkuni.