Profesor Pobrić: Vrh RS baca rukavicu u lice međunarodnoj zajednici

Profesor ustavnog prava, Nurko Pobrić, komentirajući poziv Nenada Stevandića, predsjednika NSRS, o održavanju posebne sjednice na kojoj će biti razmatran Prijedlog izmjena Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS, čime će se regulirati da se u Službenom glasniku RS ne objavljuju odluke visokog predstavnika smatra da je u pitanju provokacija.



"Dimna bomba"

- Pitanje je hoće li donijeti te izmjene i, zapravo, teško je reći šta će se desiti, ali, prije svega mislim da se tu radi o provokaciji, nekakvoj dimnoj bombi, bacanju rukavice u lice međunarodnoj zajednici da se vidi kako će reagirati na to. Pomalo je čudno, makar ja do sada nisam čuo da su se u vezi toga do sada nisu oglasili, odnosno, da nisu reagirali predstavnici međunarodne zajednice - kaže nam prof. Pobrić.

Navodi i da su se tek danas iz OHR-a oglasili u vezi povlačenja sudije ustavnog suda BiH, Zlatka Kneževića, nakon što su jučer iz Venecijanske komisije izrazili ozbiljnu zabrinutost i izjavili da se od sudije Ustavnog suda ne moze tražiti da podnese ostavku niti da se "povuče".

Pritisak na Kneževića

- Upravo je Stevandić izjavio kako je nađen kompromis, a on sam je izvršio pritisak na Kneževića. Čuli smo da je predsjednica Suda kazala da je sudija Knežević došao na posao i da će učestvovati na plenarnoj sjednici u julu, a on je dan poslije izjavio da će podnijeti zahtjev za prijevremeno penzionisanje. Dakle, ni tu stvari nisu posve jasne - kaže prof. Pobrić.