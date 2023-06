Živković: Američki Kongres razmatra stanje na Balkanu, uključujući korupciju

Matej Živković, potpredsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, boravio je u Washingtonu te je prisustvovao brojnim sastancima s predstavnicima Kongresa SAD-a. Na poziv Atlantskog vijeća, utjecajnog think-tanka, Živković je imao priliku razgovarati o brojnim temama, među kojima je korupcija i rad Komisije za vrijednosne papire, s kongresmenima i senatorima.



U intervjuu za Bloomberg Adria, Živković je istaknuo da iz Washingtona nosi vrlo pozitivne i afirmativne dojmove. Naime, svi sugovornici iznimno su zainteresirani za situaciju u BiH, osobito za pitanja korupcije.

- U tom svjetlu poznato je kako je BiH među zemljama s najvišim stupnjem korupcije u Europi, te kako je korupcija zahvatila sve pore društva, a osobito je kapilarnog karaktera u institucijama u kojima se donose odluke s materijalnim i financijskim posljedicama.

Koncepcijski, nerijetko su neuralgične točke sustava one u kojima ne postoji sustav provjere i ravnoteže, odnosno checks and balances, a među njima je i regulator tržišta kapitala. Naime, moji sugovornici su redom ostali zatečeni činjenicom kako u tako osjetljivom području kakvo je tržište kapitala kao segment financijskog tržišta, koji je temeljen na fiducijarnim odnosima i osobitom povjerenju, ne postoji provjera odluka Komisije za vrijednosne papire, odnosno nije moguće na drugom stupnju provjeriti pravnu validnost odluka komisije, nego je to moguće činiti samo putem upravnih sporova koji mogu trajati godinama - rekao je Živković.

U tom vremenu imovina ili licenca, koja se odlukom regulatora problematizira, a koja je potencijalni predmet sporenja, kako dodaje Živković, drastično gubi na vrijednosti te spor po svom okončanju gubi na smislu. Nadalje, podzakonski akti koji se donose nerijetko su ekstenzija i proširivanje ovlasti za koje ne postoji zakonsko uporište kako bi se dobilo na autoritarnosti regulatora.

- Ne postoje instance na kojima je promptno moguće preispitati ove akte. Sve navedeno dovodi instituciju u položaj otuđenog centra moći koji nikome nije odgovoran za svoj operativni rad, te se postavlja arbitrarno u odnosu na pojedine subjekte, nemajući iste standarde i kriterije za sve sudionike i kao takav predstavlja poligon za koruptivnu kontaminaciju - kaže Živković.

Upitan da li je pokušaji atentata na njega bio jedna od glavnih tema te što mu je rečeno u Washingtonu, Živković je rekao da je njemu osobno velika satisfakcija interes koji je u Washingtonu iskazan za njegovu osobnu i životnu situaciju, tim više imajući na umu kako je "javnost u BiH uz časne iznimke ostala nezainteresirana, a moja institucija zastrašujuće ravnodušna spram zločina koji mi je učinjen".

- U svakom slučaju, istaknuto je kako se kao zalog budućeg funkcioniranja bh. društva slučaj mora privesti svom pozitivnom kraju, kao i poruka da osobe koje surađuju s pravosudnim i istražnim organima moraju imati primjeren profesionalni i sigurnosni status. Veliki interes posvećen je kontekstu svih događaja kako u svezi s pokušajem ubojstva koji sam preživio tako i svim ostalim koji su uslijedili.

Na kraju razgovora informiran sam da će Kongres uvrstiti ovo o čemu smo razgovarali u svoj kontinuirani rad vezan za BiH i regiju Zapadnog Balkana. To je od uistinu velikog značaja i meni je zadovoljstvo i čast da ću imati prilika još razgovarati u američkom kongresu o ovoj temi - kazao je Živković.

Naglasio je da su korupcija i organizirani kriminal, poglavito onaj koji zahvaća institucije, teme od iznimnog interesa za Kongres.

- U uredu senatora Wickera upoznat sam sa zvaničnim dokumentom 'Demokratija i Prosperitet na Zapadnom Balkanu', a koji sadrži značajnu stavku o borbi protiv korupcije, a čiji je senator i koautor.

Vjerujem da će poruke koje su poslane i nadasve one koje će tek biti poslane iz Kongresa naići na snažan odjek i pozitivnu reakciju u BiH. Svakako, značajno povećana pozornost Washingtona u svjetlu geopolitičkih događanja i događanja u regiji više je nego dobrodošla, a na političkim i pravosudnim institucijama unutar države je da pokažu kako nulta tolerancija spram korupcije u BiH nije samo deklarativnog karaktera - dodao je Živković.

Na upit što smatra da može bolje kada je riječ o radu Komisije za vrijednosne papire FBiH, Živković kaže da o radu pojedinih institucija, osobito onih s javnim ovlastima, najbolje govore rezultati.

- Slikoviti su drastični i ekstremni primjeri i u tom svjetlu valja istaknuti kako je na dan 2. lipnja ove godine na Sarajevskoj burzi ostvaren promet od 0 KM. Komisija za vrijednosne papire ne može pobjeći i od svoje odgovornosti za takve pojave.

U BiH su brojni sad već veliki i značajni poslovni subjekti koji ne koriste tržište kapitala kao platformu, a jedan od rekao bih čak i bitnijih razloga je ponašanje Komisije za vrijednosne papire, kojim dominira arbitrarnost u postupanju u kojoj se po istim kriterijima prema različitim subjektima postavlja na drukčije načine. Kada takvo ponašanje više nije anomalija nego obrazac, otvaraju se pitanja o namjerama. Upravo sam takva pitanja otvarao. Ne želeći ništa prejudicirati, ne trebam isticati kako sam završio - rekao je Živković u intervjuu za Bloomberg Adria.