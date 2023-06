Konaković: Vukoja nije politički aktivan, za njega su ranije glasali SDA i DF

Na današnjoj konferenciji u Sarajevu ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NIP) upitan je i o biranju sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, gdje je dao svoje mišljenje, kazavši da Marin Vukoja nije politički aktivan.

- Kao i do sad, ponovit ću moj stav, gospodin Vukoja nije politički aktivan i kao politički aktivan ne bi mogao biti biran na poziciju sekretara i jednog i drugog doma predstavničkog, ne bi mogao, jer to zakon o državnoj službi zabranjuje. Za njega su kao takvog glasali i SDA i DF, oni danas prave tu cijelu priču o njegovoj političkoj pripadnosti. Neka tu donesu dokaz i odgovore zašto su ga podržali za pozicije sekretara domova kada to nije mogla biti politička ličnost. O kompetencijama ja ne mogu, nisam pravnik, ali je tu sjedilo dvoje ljudi koji su odlučivali o kompetencijama. Niti jedan dio tog procesa nije kompromitovan, osim što jedan dio političke scene ima drugu želju da umjesto Vukoje vidi drugog kandidata, kandidatkinju i to ne smatraju politikom. Dakle, na ta licemjerstva sam ja navikao. Postoji čak i odluka, od 2006. godine čini mi se da se uvijek jedan prijedlog slao na Parlament i do sada je uvijek išao jedan - rekao je Konaković.

Ministar se nada da će ova komisija na to staviti tačku, da će spustiti prijedlog u Parlament i da će to biti jedan ako odluče.

- Ja mislim da treba biti jedan i da se o njemu Predstavnički dom izjasni i da dobijemo sudiju Ustavnog suda. Zamolit ću vas da ove skeptike neka analiziraju oni, evo njih pitajte, neka analiziraju rad sudije Ustavnog suda koji je otišao u penziju, a bio je povezan s HDZ-om. Neka s tim čovjekom porazgovaraju, neka čuju koliko je puta zaštitio državni interes u BiH, koliko je profesionalno radio svoj dio posla, a i oko njega su se lomila koplja. U suštini, jeste ili nije član neke političke partije. Ja sam rekao više puta, danas je to važnije nego ikada da se to potvrdi, ali te neke spinove kreirane u sarajevskim kafanama na koje bi mi trebali svakodnevno odgovarati, ja nisam imao vremena. Ovo što rade vlast u RS, ono što ja s jedne strane hvalim i ponavljam mi i dalje imamo dobar ritam. To je bila historijska sjednica Vijeća ministara. Mi sad pričamo o sadržaju jednog zakona, jel on dovoljno dobar ili nije, zakoni se nikad prije nisu dešavali na Vijeću ministara. Slažem se da nije, ja se slažem da VSTV-u nije dovoljno dobar, ali prvi put imamo oko čega pričati, o kvaliteti, zato što je to Vijeće ministara jednoglasno usvojilo taj zakon i pored njega, da podsjetim i Nacrt zakona o vanjskim poslovima i međunarodnim sporazumima - ističe ministar Konaković.