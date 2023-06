Plenković: Razgovarali smo o pristupanju BiH Evropskoj uniji i brojnim projektima

- To je za 50 posto više nego 2021. godine, što svjedoči o intenzivnim ekonomskim odnosima dviju zemalja. Unapređujemo sve moguće infrastrukturne projekte koji će bolje povezati Hrvatsku i BiH od mostova do cesta, do boljeg upravljanja graničnim prijelazima do činjenice da članstvo Hrvatske u Šengenskom prostoru u euro području treba pomoći BiH, a ne predstavljati barijeru za njene građane i na tom tragu ćemo voditi saradnju u razdoblju koje je pred nama. Od posebnoga interesa je i vrlo važan projekt tzv. južne plinske interkonekcije – rekao je Plenković.

Premijer Hrvatske je dodao da žele investirati u plinovode koji bi išli u Imotskom, zatim u BiH. Kazao je da bi se na taj način pomogla plinifikacija tog dijela.