Dodik dao ultimatum Ustavnom sudu BiH: Poništite odluku ili spremamo nove mjere

Milorad Dodik, predsjednik RS nakon sastanka s liderima vladajućih političkih stranaka i predstavnicima institucija rekao je da je Ustavnom sudu BiH ostavljen rok do petka do 12 sati da ukine svoju odluku kojom je, kako je rekao, iz procesa odlučivanja isključio Srbe.

Traži da se odluka poništi do petka do 12 sati

Dodik je poslije sastanka na kojem je bilo govora o odluci Ustavnog suda BiH da ukine član 39. Pravila Ustavnog suda rekao da je ponašanje Ustavnog suda antidejtonsko i antiustavno te da je pokazao da nema dobre namjere prema RS.

On je rekao da, pored zahtjeva da se do petka do 12 sati poništi odluka, zahtijeva i da se donese odluka da se neće odlučivati o bilo kom pitanju ili bilo kojoj proceduri sve dok se ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH.

- Te odluke očekujemo do petka, dogovorili smo da će predsjednik RS zatražiti savjetodavno mišljenje Ustavnog suda RS o današnjoj situaciji - rekao je Dodik, ističući da će nadležni u manjem bh. entitetu zakazati sjednicu Narodne skupštine za utorak 27. juna na kojoj će se donijeti Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i o bezbjednosnoj i pravnoj zaštiti lica koje bi pokrenuli organi za neprovođenje odluke tog suda.

Novi Ustav RS

- Mi već imamo izrađen taj zakon i lako ćemo ga donijeti. Drugo, da NSRS u utorak usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH i hitno ga dostavi na odlučivanje Parlamentarnoj skupštini BiH i treća stvar koju ćemo uraditi je pokretanje odluke o izradi novog Ustava RS u roku od 90 dana. NSRS potvrdit će sve ranije zaključke i stavove koje se odnose na pitanje Dejtonskog sporazuma, Ustavnog suda - rekao je Dodik, dodajući da odluka Ustavnog suda BiH liči "na odluku iz 1991. godine, kada su muslimani donosili odluke mimo Srba".

Dodik je rekao da će se političkim sredstvima zaštititi prava, što ne znači izlazak iz BiH već povratak na Dejtonski mirovni sporazum te da se sve čini s direktnim uvjerenjem, jer sve što se radi je priča da se "RS otme imovina, a bez imovine nema Republike Srpske".

On je rekao da je dogovoreno da će, ukoliko se ova situacija ne rasčisti, biti odlučni, te da je razgovarano o tome da Vlada pripremi odluke o isplati plata zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.