Mons. prof. dr. Franjo Topić u Vatikanu na prvom susretu o Ljudskom bratstvu

Prvi susret o Ljudskom bratstvu naziva “Not Alone” (Ne sam) održan je u subotu, 10. juna 2023., na Trgu svetoga Petra u Vatikanu.

Na poziv predsjednika vatikanske Zaklade Fratelli tutti - Svi smo braća, što je naslov enciklike pape Franje - kardinala Maura Gambettia i generalnog sekretara oca Francesca Occhette prisustvovao je i predsjednik Zaklade Ljudsko bratstvo u BiH, počasni predsjednik HKD Napredak i PEU mons. prof. dr. Franjo Topić u pratnji sekretara Željka Galića, saopćeno je iz Zaklade Ljudsko bratstvo BiH.

Uz mnoge svjedoke bratstva i sestrinstva te umjetnike, kao što su proslavljeni violončelist Stjepan Hauser, operna zvijezda Andrea Bocelli, muzičar Al Bano, vladala je posebna energija Trgom svetog Petra i pokazali su se kao dobar spoj vizija i ideja pape Franje i velikog imama Ahmeda El- Tayeba o općem ljudskom bratstvu i sestrinstvu, a s ciljem promicanja mira i razumijevanja među ljudima različitih vjera, nacija i rasa.

Nagrizanje odnosa među ljudima

Također su učestvovale porodice i udruge zajedno s onima koji žive na rubu društva, od najsiromašnijih, beskućnika do migranata i žrtava nasilja i trgovine ljudima.

Prijepodne su se sastali kard. Gambetti i državni sekretar kard. Parolin s 30 dobitnika Nobelove nagrade za mir zajedno sa svijetom mladih, udrugama i predstavnicima trećega sektora, kako bi bolje shvatili kakav je svijet moguće graditi na ideji ljudskog bratstva i sestrinstva, kako je izraženo u enciklici Fratelli tutti. Trg svetoga Petra i world meeting "Not alone" bilo je središte događaja koji je, međutim, imao i globalnu dimenziju. Naime, osam gradova u svijetu bilo je povezano u direktnom televizijskom prijenosu, kako bi mogli podijeliti i širiti iskustvo bratstva, i to u Kongu, Srednjoafričkoj Republici, Etiopiji, Argentini, Izraelu, Japanu, Peruu te Trapani na Siciliji u Italiji. Među svjedocima o važnosti Ljudskog bratstva bile su i dvije djevojke iz BiH.

Ovom prilikom profesor Topić je susreo kardinala Maura Gambettia i detaljnije ga upoznao o Zakladi Ljudsko bratstvo u Bosni i Hercegovini, te ga informisao o gradnji centra i kapele, koja nosi ime sv. pape Ivana Pavla II., njenim ciljevima i djelovanju kroz ekumenizam i dijalog. U Bosni i Hercegovini bili smo svjedoci užasnog rata i stradanja koji je dobrano „nagrizao” odnose među ljudima i vjerskim zajednicama, te je potrebno raditi na većem zbližavanju ljudi različitih vjera i naroda u BiH.

Liječenje postratnih posljedica

Zbog svega ovoga važna je Zaklada Ljudsko bratstvo u BiH, kako bi dala svoj doprinos u liječenju postratnih posljedica i pomogla boljem razumijevanju, toleranciji, dijalogu, sestrinstvu i bratstvu među narodima Bosne i Hercegovine. Na koncu razgovora profesor Topić je pozvao kardinala Gambettia i Zakladu Fratelli tutti da dođu i posjete Zakladu Ljudsko bratstvo i Bosnu i Hercegovinu.

Mons. prof. Topić je posjetio više vatikanskih dikasterija i razgovarao o BiH i društvenoj situaciji BiH.

Posebno je bio zanimljiv susret s novim sekretarom Dikasterija za evangelizacijiu nadbiskupom mons. Fortunatusom Nwachukwu iz Nigerije - Bijafre. Mons. Fortunatus ima bogatu diplomatsku karijeru bio je nuncij između ostalog u Nikaragvi, Ženevi itd. Proživio je rat u Bijafri i razumije što je rat i kakve nosi teške posljedice te želi osnovati sličnu organizaciju u Nigeriji za bolje pomirenje.