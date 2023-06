Zbog Bh. povorke ponosa: U subotu obustave saobraćaja u centru Sarajeva

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obavještava da će u subotu, 24. juna, u glavnom gradu BiH doći do određenih izmjena u saobraćaju zbog održavanja Bh. povorke ponosa.

Od 16 do 21 sat

Na zahtjev Organizacionog odbora "BH povorka ponosa", Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu potpunu izmjenu saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo, za subotu, 24. juni 2023. godine, radi održavanja manifestacije Bh. povorka ponosa.

Regulaciju saobraćaja vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u vremenu od 16:00 do 21:00 sat.

U subotu, 24. juna 2023. godine doći će privremene potpune obustave saobraćaja u ulicama: Zmaja od Bosne, Franje Račkog, Koste Hermana, Vrbanja, Fra Anđela Zvizdovića, Hiseta, Hamida Dizdara, Kalmija Baruha, Turhanija, Đoke Mazalića, Vrazova, Maršala Tita, Hamze Hume, most Skenderija, Valtera Perića, Obala Kulina Bana, Reisa Džemaludina Čauševića, Musala, La Benevolencija, Jadranska, Šenoina, Kulovića, Čobanija, Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva i Ćemaluša.

Privremena izmjena režima saobraćaja

Privremena izmjena režima saobraćaja bit će provedena na sljedeći način:

Zmaja od Bosne - zabrana motornog saobraćaja od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja s ulicom Hiseta i od spoja s ulicom Maršala Tita do spoja s I transverzalom; . Franje Račkog – od spoja s ulicom Zmaja od Bosne do spoja s ulicom Koste Hermana;

Koste Hermana – od pješačke staze do ulaza u Filozofski fakultet;

Vrbanja – od spoja s ulicom Vilsonovo šetalište do spoja s ulicom Zmaja od Bosne;

Fra Anđela Zvizdovića – od spoja s ulicom Kranjčevićeva do spoja s ulicom Zmaja od Bosne;

Hiseta – od spoja s ulicom Zmaja od Bosne do spoja s ulicom Hamze Hume;

Hamida Dizdara – od spoja s ulicom Valtera Perića do spoja s ulicom Hiseta;

Kalmija Baruha – od spoja s ulicom Hiseta do spoja s ulicom Kotromanića;

Turhanija – od spoja s ulicom Valtera Perića do spoja s ulicom Hiseta;

Đoke Mazalića – od spoja s ulicom Valtera Perića do spoja s ulicom Hiseta;

Vrazova – od spoja s ulicom Valtera Perića do spoja s ulicom Hiseta;

Maršala Tita – od spoja s ulicom Alipašina do spoja s ulicom Hiseta;

Most Skenderija – od spoja s ulicom Terezija do spoja s ulicom Obala Kulina Bana;

Valtera Perića – plato prostor ispred Raiffeisen banke;

Obala Kulina Bana – od spoja s ulicom Hiseta, Ćumurija, zabrana skretanja ulijevo na raskrsnici s ulicom Ćumurija – osim stanara, zabrana skretanja ulijevo u raskrsnici s ulicom Hadžiristića – osim stanara i zabrana skretanja ulijevo na raskrsnici s ulicom Zelenih beretki – osim stanara;

Reisa Džemaludina Čauševića – od spoja s ulicom Mis Irbina do spoja s ulicom Obala Kulina Bana, od spoja s ulicom Obala Kulina Bana prema ulici Mis Irbina u dužini od 15 metara;

Musala – od spoja s ulicom Obala Kulina Bana prema ulici Mis Irbina u dužini od 15 metara;

La Benevolencija – od spoja s ulicom Obala Kulina Bana prema ulici Mis Irbina u dužini od 15 metara;

Jadranska – od spoja s ulicom Obala Kulina Bana prema garaži Jadranka u dužini od 15 metara;

Šenoina – od spoja s ulicom Obala Kulina Bana prema ulici Branilaca Sarajeva u dužini od 15 metara;

Kulovića – od spoja s ulicom Obala Kulina Bana do spoja s ulicom Branilaca Sarajeva; Čobanija – od spoja s ulicom Hamdije Kreševljakovića do spoja s ulicom Obala Kulina Bana;

Zelenih beretki – od spoja s ulicom Ćumurija do spoja s ulicom Branilaca Sarajeva – osim stanara;

Branilaca Sarajeva – od spoja s ulicom Zelenih beretki do spoja s ulicom Kulovića – osim stanara;

Ćemaluša – od spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Mula Mustafe Bašeskije.

Alternativni pravci odvijanja saobraćaja

Pravac Istok – Zapad: Maršala Tita, Kranjčevićeva, Put života, Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne;

Pravac Zapad – Istok: Zmaja od Bosne, Hamdije Čemerlića, Zagrebačka, Terezija, Skenderija, Hamdije Kreševljakovića, Ćumurija, Obala Kulina Bana;

Pravac Jug – Sjever: Zmaja od Bosne, Hamdije Čemerlića, Zagrebačka, Terezija, Skenderija, Hamdije Kreševljakovića, Ćumurija, Obala Kulina Bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Alipašina;

Pravac Sjever – Jug: Alipašina, Kranjčevićeva, Put života, Hamdije Čemerlića, Zagrebačka, Terezija, Skenderija, Hamdije Kreševljakovića, Ćumurija, Obala Kulina Bana.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naređenja ovlaštenih službenih lica u vrijeme realizacije ovih aktivnosti - poručuju iz MUP-a KS.