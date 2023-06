Mato Tadić: Opasan udar na Ustavni sud BiH

Sudija Knežević najbolje zna ko je i koju vrstu pritiska vršio na njega i čega su sve to posljedice. Ukoliko bi Knezević otišao u prijevremenu penziju a RS ne bude imenovala sudije u Ustavnom sudu BiH, onda slijedi blokada čuvara Ustava BiH. To je bila namjera Dodika pozivajući Knezevića da se povuče. Ustavni sud jučer je vanredno zasjedao i odgovorio Dodiku da ih ne može uvjetovati, promijenili su pravilnik i sjednice suda se mogu održavati i bez prisustva sudija iz RS.

O radu i planiranoj blokadi, Knezeviću, imenovanjima, međunarodnoj zajednici Za Federalnu televiziju govorio je Mato Tadić, bivši predsjednik i sudija Ustavnog suda BiH.

- Ovo što se događa oko Ustavnog suda BiH nije dobro i, rekao bih, vrlo je opasno - kaže na početku razgovora Tadić.

Podsjeća da je Ustavni sud jedna od pet institucija koje su predviđene Ustavom BiH - on nije ni zakonodavna ni sudska ni izvršna vlast već ima posebnu ulogu i kao takav je garant Ustava i funkcioniranja države.

Štićenje Ustava

- Ako Ustavni sud BiH ne funkcionira, onda mi ustvari nemamo onoga koji je prema Ustavu predviđen da štiti Ustav i njene institucije - upozorava Tadić.

Konstatirao je da je ovo što se događa u posljednje vrijeme ozbiljan udar na Ustavni sud i, kako kaže, ozbiljno dovodi u pitanje funkcioniranje Ustavnog suda i time funkcioniranje cijelog sustava koji je predviđen Ustavom BiH.

- Naša složenost takvog uređenja dovodi do niza ustavnih sporova koji se onda rješavaju pred Ustavnim sudom. Ako to ne funkcionira onda ste vi doveli u pitanje funkcioniranje cijelog pravnog sistema što onda može voditi narušavanju vladavine prava, pravne nesigurnosti i jednoj vrsti anarhije - izričit je Tadić.

O potezu sudije Kneževića, odnosno je li svoju prijevremenu penziju najavio pod političkim pritiskom kaže da nije dobro ni od koga da dolazi pritisak na suce Ustavnog suda BiH.

- Ovo što se sada događalo, to ustvari najbolje on zna, ono što ja znam i što zna i javnost je da je NSRS zatražila povlačenje iz Ustavnog suda. Izravan pritisak – vjerojatno to samo on može objasniti. Mi koji sa strane to posmatramo – mi to tumačimo kao određeni pritisak javne vlasti i sve što se pod tim podrazumijeva. To ga dovodi u poziciju da on razmišlja hoće li dalje nastaviti ili će se povući - kaže Tadić.

Stalni pritisak na Ustavni sud

- Što se tiče pritiska na Ustavni sud – mi smo stalno izloženi tome. Vi znate da sam ja preko 20 godina proveo u Ustavnom sudu i mi smo imali nekad jače, nekad slabije određene pritiske, u smislu medijskog istupa, političkog istupa, i mene kad god su mediji pitali – ima li izravan pritisak – ja sam rekao ne, mene nije nitko zvao da kaže donesite takvu i takvu odluku. Ali cijelo okruženje u javnosti se stvara takvo da se izvrši pritisak na Ustavni sud. Dakle, nije ništa posebno novo. Ono što je novo, sada što se dogodilo, to je eksplicitni zahtjev da se povuče iz Ustavnog suda. I to je nešto što je zabrinjavajuće - dodao je.

Na pitanje šta ako Knežević ode u prijevremenu penziju, kako očekivati u ovakvim uslovima da NSRS imenuje dvoje novih sudaca odgovara:

- Teško. Ovdje već jedna blokada postoji. Drugo, postoji blokada od prošle godine, od 1.11. kada su dva suca otišla – kolega i ja – ne mogu da se održavaju sjednice Velikog vijeća. To je ozbiljna blokada. Ako se ne popuni Ustavni sud, mi ćemo ga dovesti da će i on kršiti pravo na pravično suđenje, koje se odnosi na razuman rok. To su dugoročne posljedice. Sudiju Kneževića ne može razriješiti NSRS, Ustav je jasan – poziciju suca razrješava samo Ustavni sud. Ali popunu ne može uraditi Ustavni sud, osim zatražiti od nadležnog tijela da izvrši popunu.

Navodi da ne bi isključio mogućnost da se Knežević predomisli.

- Ne mogu reći hoće li se sudija Knežević predomisliti, to je njegova osobna stvar. Ja samo znam da njemu nije lako. Prihvatio je jednu dužnost koja je časna, za pravnika nema veće funkcije u njegovoj profesionalnoj karijeri. Ne bih isključio tu mogućnost, ali ne bih mogao ni reći da će on nju koristiti.