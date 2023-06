Udari na državu i suverenitet institucija eskaliraju, ko će zaustaviti Dodika?

Milorad Dodik godinama udara na suverenitet institucija Bosne i Hercegovine i u tome uglavnom prolazi nekažnjeno. Njegovi napadi u posljednje vrijeme su intenzivirani. Sve karte u napad sada je stavio protiv najveće pravosudne institucije u zemlji, Ustavnog suda BiH, piše FTV.

Postavljajući ultimatum, naređujući kakve odluke mogu, a kakve ne mogu donositi. Ovakvi njegovi postupci su ništa drugo nego udar na državu, poručuju akademici, te navode da je prijetnja potpunoj blokadi cijelog sistema alarm za međunarodnu zajednicu da se Milorad Dodik mora zaustaviti.

Ustavni sud i dalje je meta Milorada Dodika. Godinama negira i neizvršava odluke Ustavnog suda. Iako su obavezujuće, za njega to nikad nisu bile. A zatim, kroz još veći otpor i antiustavnu politiku, nastavlja razgradnju ove institucije. Prvo odbijanjem imenovanja nedostajećeg sudije iz RS-a, a u konačnici i pritiskom na jedinog sudiju iz ovog entiteta sa zahtjevom da odstupi s funkcije i tako blokira rad Ustavnog suda.

Brzom reakcijom Sud je izmijenio Pravilnik i omogućio održavanje sjednica bez sudija iz RS-a. No, ni Dodik nije dugo čekao. Uz negodovanje, ovaj put i ultimatum. A smjelost da uslovljava jednu od temeljnih institucija države bez dileme vodi u anarhiju i direktno udara na državu.

- Mislim da je na sceni - i to treba otvoreno reći - sukob između države Bosne i Hercegovine i RS - rekao je Miro Lazović, gostujući u emisiji Rezime Federalne televizije.

- Prijeti ultimatumima koji po sebi znače udar na ustavni poredak - ocjenjuje akademik Slavo Kukić.

Ovakve poteze političara ka najvišem pravosudnom organu osuđuju i i visokorangirani dojučerašnji članovi ovog suda. Odluke Ustavnog suda nikada ne trebaju biti predmet rasprava nego izvršenja.

- Svakako je ozbiljan udar na Ustavni sud i ozbiljno dovodi u pitanje funkcioniranja Ustavnog suda, a time i funkcioniranje cijelog sustava koji je predviđen Ustavom Bosne i Hercegovine - istakao je Mato Tadić, bivši predsjednik i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, gostujući u političkom magazinu Mreža Federalne televizije.

Dodikovi nasrtaji na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, prema mišljenju naših sagovornika, dio su višegodišnje secesionističke politike. Granice je davno prešao, da su namjere vrlo opasne, svima je jasno, a u neometanom provođenju politika Milorada Dodika prepoznaju značajnu podršku izvan države.

- Iza svega stoji jedan vrlo ozbiljan promišljen projekat trajne destabilizacije Bosne i Hercegovine - kaže Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka UNSA.

- On je samo izvođač radova koji iza sebe ima dobro koordiniranu podršku Moskve i Beograda - ocjenjuje sociolog Esad Bajtal.

Ako ne dobije traženo, Dodik najavljuje da će se obratiti entitetskom ustavnom sudu i slijediti isključivo njegove upute. Sve to vodi do Narodne skupštine, gdje planira realizirati sve korake kojima najavljuje secesionizam, a one su uvijek vezane isključivo za poništavanje svega državnog.

- Cilja na vršenje pritiska na donošenje novog zakona o Ustavnom sudu kojim bi se bez stranaca i s jakom pozicijom RS-a s mogućim ili eventualnim partnerstvom u ključnim trenucima i hrvatskih političkih faktora nešto tako moglo i na miran način desiti - ističe Filandra.

Prijetnje i ultimatumi Ustavnom sudu posljednji su alarm za stopiranje ustaljenje prakse negiranja postojanja i odluka ovog suda u RS-u. Udar na Ustav poziv je, smatraju sagovornici, OHR-u, PIC-u i svjetskim centrima moći da Dodika zaustave. Venecijanska komisija je već izrazila zabrinutost, ali reakcije još nema.

- Vrijeme je da se djeluje po principu: akcija - reakcija. Nema opomena, nema ničega više jer su stvari došle u vrlo opasan klinč, opasan po državu - poručuje Bajtal.

- Ne radi se o miješanju visokog predstavnika u Ustav, što je mimo njegovih kompetencija, nego o njegovoj zaštiti ustavnog poretka - dodaje Kukić.

Dodik vrijeme Ustavnom sudu odbrojava. Petak 12 sati termin je za povlačenje odluke i donošenje nove prema kojoj nema odlučivanja bez Zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. A sudeći prema ozbiljnosti ove situacije i opasnosti koju posljedice nose, isti rok važi i za međunarodnu zajednicu - da odobri ili konkretnim sankcijama zauvijek zaustavi antiustavnu, rušilačku, secesionističku politiku i anarhiju Milorada Dodika.