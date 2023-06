Grbić o Salkiću i Hurtiću: Nana Fata vas je odavno pročitala

Od početka Pokret za državu je zamišljen kao BiH reprezentacija, a nikako bošnjačka, srpska ili hrvatska reprezentacija, ali to očigledno ovakvima smeta.

Danas smatram da je dobro ispalo i da su ova dvojica, jedan u SDA, a drugi do jučerašnji SDA-ovac, zapravo svojim postupkom i izjavama potvrdili svoje pravo lice.

Iako sam mjesecima insistirao da se Ramiz Salkić izbaci iz kluba Pokreta za državu, zbog iznošenja stavova mimo kluba, nisam za to imao podršku kolega.

Naravno da su održavane sjednice kluba na koje niste dolazili, naravno da su rjetke sjednice Skupštine na kojima ste ostajali do kraja, prava je istina da niste u stanju ni da ispoštujte sjednice Skupštine pa ni one koji su glasali za vas, ali to neka ide vama na obraz.

SDP BiH nastavlja sa tri poslanika i poslaničkom grupom svoj rad u Narodnoj Skupštini, a ovo je definitivno kraj svake moguće saradnje sa SDA i njihovom satelitima u Republici Srpskoj.

Gospodo vaša Bosna i Hercegovina i moja Bosna i Hercegovina nisu iste, moja je od Jadrana do Save, od Drine do Une sa svim njenim ljudima, a vaša je podjeljena, posvađana, u torovima, ista onakva kakvu je žele oni, od kojih je vi kao štiite.

Gospodo smrt fašizmu, sloboda narodu i našoj domovini, bez lažnih patriota i lažnih predstavnika nacionalnih plemena – poručio je on na Facebooku.