Lulić za "Avaz": U HNK se sve vratilo na početak nakon dekreta Komšića, imali smo nekoliko razgovora s HRS-om

Pregovori o formiranju Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona došli su u fazu zastoja. Činilo se da je sve privedeno kraju i da će novu Vladu činiti HDZ BiH, HDZ 1990, SDP, DF i NiP.

Ipak, do preokreta je došlo u posljednji tren, kada je centrala DF-a odlučila da poništi odluku Kantonalnog odbora DF-a i da ostane u opoziciji. Nakon toga je su razgovore o ovoj temi obavili predsjednici SDP-a i HDZ-a, Nermin Nikšić i Dragan Čović, ali novih informacija o formiranju kantonalne vlade još nema.

Tim povodom smo kontaktirali predsjednika Kantonalnog odbora SDP-a HNK Ismeta Lulića, koji je za portal „Avaza“ priznao da u posljednjem periodu nije napravljeno puno pomaka.

- Nema puno pomaka nakon odluke DF-a da se povlače iz našeg Bloka, tačnije nakon njihovog suspendiranja odluke Kantonalnog odbora i donošenja dekreta Željka Komšića i ekipe iz Tuzle. Vratili smo se na početne pozicije da vidimo kako dalje. Što se tiče SDP-a, obavili smo se nekoliko razgovora sa drugim političkim subjektima koji participiraju Skupštini i tražimo neko rješenje da na programskim principima dođemo do potrebnih 20 ruku, da bismo mogli formirati Vladu – kazao je Lulić za portal „Avaza“.

Ništa nije isključeno

Ističe da još nije sigurno ko će se priključiti ovoj grupaciji stranaka te da nije ništa isključeno.

Upitan da li postoji mogućnost da KO DF-a ne ispoštuje odluku centrale s obzirom na prepucavanja na društvenim mrežama između Zorana Mikulića, zastupnika u Skupštini HNK i funkcionera DF-a iz Tuzle, Lulić odgovara:

- Zaista ne znam, to je ipak pitanje za Mikulića, a znam da je njima teško, znam da ovom odlukom centrale oni krše neke svoje principe i ono u što oni vjeruju. Kako će se oni izboriti sa samim sobom i svojim uvjerenjima zaista ne znam, vrijeme će pokazati.

Blok koji su činili SDP, DF i NiP je bio pod velikim pritiskom, a i Ismet Lulić je lično bio predmet brojnih uvreda, pa su čak u Mostaru osvanule poruke na mostu gdje je pisalo njegovo ime.

- Same poruke koje su dolazile iz SDA su dokaz da su preuzeli matricu HDZ-a, pa su počeli brojati koliko će Bošnjaka podržati novu Vladu, iako je to priča protiv koje se bori Željko Komšić, a deklarativno i Bakir Izetbegović i na kraju se pokazalo da to samo njima odgovara u trenutku kada je neko drugi u pitanju, a kada je SDA u pitanju onda je to problem. Oni se pozivanjem na legitimitet brane se od legaliteta, što je u ovom slučaju 20 ruku – ističe Lulić za portal „Avaza“.

Užasne poruke

Pojašnjava da poruke koje je on primao su bile užasne.

- Sve sam to prijavio policiji, a onda je i ono jutro osvanuo transparent. To je samo politika zastrašivanja SDA i da budem iskren, odlučniji sam sad, kao i SDP, da pokušamo da vratimo stvari u normalne okvire i da imamo Vladu koja će raditi isključivo u interesu građana. Kako kažu „nijedan režim nije lako pao, ali ono što je dobro da je svaki pao“. Nastavit ćemo i nadamo se da ćemo brzo imati novu Vladu – optimistično govori Lulić.

NES i SDA su ovom kantonu dio jednog bloka, koji ima osam zastupnika u Skupštini HNK, dok DF, koji je odlučio da ostane opozicija, ima dva zastupnika. S obzirom na to da je za većinu potrebno 20 zastupnika za formiranje većine je potrebno da dio većine postane i Hrvatska republikanska stranka.

- Razgovara se sa svima, nije razgovore sa HRS-om HDZ preuzeo na sebe. S kolegama iz HRS-a smo imali nekoliko poluformalnih razgovora, oni su istakli da su im bitne neke stvari koje se tiču programa, što je naravno i nama jako važno, jer i mi želimo takvu vladu. Mislim da će u narednom periodu neke stvari biti jasnije. Da li će to biti HRS ili neko drugi, vidjet ćemo, a ja se na kraju nadam da će biti i više od potrebnih 20 ruku koje će podržati novu Vladu – zaključio je Lulić za portal „Avaza“.