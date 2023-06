Čović otkrio teme razgovora sa Satlerom

Krize su realnost života u Bosni i Hercegovini, ali nadam se da ćemo neke nove izbjeći malo intenzivnijom komunikacijom, kazao je u petak u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović odgovarajući na upit smatra li da bi moglo doći do nove kriz zbog ultimatuma kojeg je predsjednik RS (RS) Milorad Dodik postavio Ustavnom sudu BiH.



- Mi smo sinoć imali sastanak s gospodinom Satlerom, a ja sam jučer imao odvojeno sastanak s gospodinom Marfijem gdje smo tražili rješenja kako nakon šest mjeseci od izbora ne upasti u novu krizu, nefunkcioniranje vlasti, i mislim da ćemo naći rješenje za to. Mi svake tri-četiri godine imamo neke slične istupe, nekad je neki drugi problem, ovaj put je Ustavni sud i treba ozbiljno razmotriti sve te probleme. Siguran sam da dobar dio onoga što smo obećali predstavnicima Evropske unije (EU) možemo sustići, a primarno se odnosi na sve ono što nam je preduslov oko kandidatskog statusa, ali uslov je da to ne pomjeramo nego da u julu kroz Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu usvojimo bar tri ili četiri zakona iz one ključne grupe prioriteta, misleći na Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Zakon o sukobu interesa, Zakon o sudovima i još puno drugih stvari - kazao je Čović.

Igraju se igre

Dodao je kako "misli da su u Federaciji i veća iskušenja".

- Zbog toga smo se sinoć odvojeno sastali, uvjetno rečeno "trojka" i mi iz HDZ-a s gospodinom Satlerom, da ukažemo da prvo u "svojoj kući" moramo uraditi da sve funkcionira ako želimo kritikovati druge. Ne može se dogoditi da Parlament FBiH ne funkcioniše, a kritikujemo nekog drugog, evo ovdje nemate tih problema. To je moj pristup, hajdemo mi to uraditi kod sebe, kada obećamo da ćemo izabrati suca Ustavnog suda u FBiH, što ga ne izaberemo, što pričamo o drugom dijelu Ustavnog suda? To četiri mjeseca čeka na izbore, igramo neke igre. Moramo pokazati da smo mi u Federaciji, gdje nema SNSD-a, u stanju provoditi ono što smo dogovorili i usuglasili s međunarodnom zajednicom, da bi onda mogli malo intenzivnije pričati o nekom drugom. Federacija mora do kraja profunkcionirati, ovdje u HNK-u također moramo konačno napraviti novu Vladu, a partnerima s kojima smo napravili vlast na nivou BiH i Federacije rekli smo da na tu temu ima smisla razgovarati možda još nekoliko dana, a poslije ta ograničenja ne trebaju postojati - kazao je Čović.

S optimizmom

Istaknuo je kako s optimizmom gleda na idućih mjesec dana kada bi se puno stvari trebalo uraditi.

- Svi predstavnici HDZ-a BiH stoje kao jedan blok. Mi želimo takav blok imati i s druge strane, a ne da stalno nagađamo tko će u tom bloku na neki način izigrati dogovor, misli drugačije ili kako već se ponaša zadnjih par mjeseci. Ja s optimizmom gledam na narednih mjesec dana kad bi se puno stvari trebalo odraditi. Mislim da i gospođa Eichhorst početkom srpnja dolazi u BiH. Ona ima posebne zadatke, s nama je bila svojedobno oko Izbornog zakona, za koji smo kazali kako u narednih sedam-osam dana moramo pokrenuti proceduru izmjena Izbornog zakona. Odredili smo jedno povjerenstvo koje mora početi raditi, odnosno napraviti plan što će uraditi u tih pet ili šest mjeseci jer to je rok. To je opet Federacija, odnosno opet nemamo onog drugog partnera koji "smeta". Ovdje nam nitko ne smeta, zašto ne radimo? Nadam se da ćemo te neke nove krize izbjeći malo intenzivnijom komunikacijom - kazao je Čović.