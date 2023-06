Akcija čišćenja korita Neretve: Svake godine stanje sve gore i gore

Ronilački klub "Neretva" organizirao je tradicionalnu ekološku akciju čišćenja korita i obala rijeka Neretve pod nazivom "Most" koja je okupila ronilačke klubove iz BiH i regije te brojne aktiviste i volontere.

Po riječima predsjednika Ronilačkog kluba "Neretva" Mire Dušića, današnjom akcijom obuhvaćeno je čišćenje područja od Carinskog do mosta Hasan Brkić u Mostaru, a u nju je uključeno više od stotinu ljudi.

- Akciji se odazvalo dosta klubova iz Mostara, Sarajeva, Lukavca, Novog Sada, Hrvatske... Otprilike će biti četiri do pet grupa po pet ronilaca, a radit će se na potezu od Carinskog do mosta Hasan Brkić. Na obalama će biti dosta volontera i sve to smeće koje skupimo s obala i iz rijeke će se donijeti pod Stari most, gdje će se tovariti na kamion i voziti na deponiju - kazao je Dušić uoči početka akcije.

Istakao je kako ljudi uporno bacaju smeće u rijeku tako da se u svakoj akciji prikupe velike količine otpada.

- Svaki put izvadimo veliku količinu smeća iz korita Neretve zato što su ljudi nesavjesni i uporno ga bacaju, ne možemo načištiti. Svake godine je stanje sve gore i gore - kazao je Dušić.

Naglasio je kako je cilj ove akcije da se u nadolazećoj turističkoj sezoni Mostar predstavi u njegovom punom sjaju i ljepoti te je zamolio sve sugrađane da malo više povedu računa o zaštiti ekologije i ljepota ovog grada.

- Ovo je turističko mjesto i trebalo bi da šaljemo poruku svijetu da su dobrodošli u ljepote Mostara, a ne u neki otpad - poručio je Dušić.

Akciju je podržao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, koji je roniocima poželio mirnu vodu i da akcija protekne bez ikakvih problema.

- Ronioci su interesantna grupa ljudi, entuzijasta koji stvarno vole prirodu, ronjenje, taj podvodni život. Nevjerovatno su aktivni i odvajaju velika sredstva i veliki dio svog slobodnog vremena kako bi svima nama pomogli da očistimo rijeke i prirodu. Danas im želim mirnu vodu i ugodne zarone da ne bi bilo kakvih problema. Zahvalan sam im puno za ovo što rade i Grad Mostar će i ubuduće podržati svaku ovakvu akciju te dati svoj doprinos - poručio je gradonačelnik.

Generalni pokrovitelj ekološke akcije je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, a nakon njenog završetka bit će upriličena dodjela diploma i zahvalnica te druženje učesnika.