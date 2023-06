U ulicama kod NPS-a večeras obustava saobraćaja

U pojedinim centralnim gradskim ulicama u Sarajevu večeras će doći do privremene obustave saobraćaja zbog održavanja manifestacije "Gala koncert opere i Sarajevske filharmonije".

Na zahtjev Narodnog pozorišta Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu potpunu obustavu saobraćaja na saobraćajnicama u Sarajevu.

Naime, do obustave saobraćaja će doći ulicom Branilaca Sarajeva - na dijelu raskrsnice s ulicom Ćemaluša do raskrsnice s ulicom Radićeva i ulicom Kulovića - na dijelu raskrsnice s ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice s ulicom Maršala Tita, za utorak, 27. juni 2023. godine, radi održavanja manifestacije "Gala koncert opere i Sarajevske filharmonije".

Potpunu obustavu saobraćaja u raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava na alternativne pravce vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u terminu od 19:30 do 22:00 sata.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naređenja ovlaštenih službenih lica u vrijeme realizacije ovih aktivnosti - saopćili su iz MUP-a KS.