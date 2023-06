Pravni ekspert Asim Crnalić za "Avaz": Visoki predstavnik i glavni tužitelj BiH imaju razloga raditi svoj posao

Komentirajući jučerašnje usvajanje zakona, kojim se na području jednog entiteta suspendiraju odluke Ustavnog suda države, pravni stručnjak, poznati bh. advokat i nekadašnji član VSTV-a BiH Asim Crnalić kaže za portal "Avaza" da NSRS nije ovlaštena donositi takav zakon.



Degradira se Ustav BiH

- Takvim zakonom derogira se Ustav BiH, a entiteti nisu ovlašteni svojim zakonom mijenjati državni Ustav, niti su ovlašteni neprimjenjivati odredbe državnog Ustava. Ovo je do sada najgrublji napad na Dejtonski mirovni sporazum, međunarodni ugovor kojeg su se dužne pridržavati sve strane potpisnice. Budući da je tako, onda je visoki predstavnik, na temelju svojih ovlaštenja koja ima kao zaštitnik civilnog dijela Dejtonskog sporazuma, ovlašten djelovati – kaže Crnalić.

To u konkretnom slučaju, pojašnjava, da svojom odlukom Kristijan Šmit (Christian Schmidt) treba promijeniti političku strukturu u RS. Na pitanje misli li na smjene, u skladu sa Bonskim ovlastima, Crnalić odgovara potvrdno.

- Očigledno je da vodeći funkcioneri RS destruiraju državu. Ovo je sasvim eklatantan primjer opstruiranja Dejtonskog sporazuma. Do sada je to bilo verbalno, ali ovo je sada jedan konkretan čin kojim se od primjene na teritoriji RS izuzima državni Ustav, odnosno Dejtonski mirovni sporazum. Ustavom je propisano da Ustavni sud djeluje na području BiH i da se njegove odluke odnose na cijelo područje BIH, pa ako jedan entitet odluči da se odluke Ustavnog suda neće primjenjivati na njegovom području, onda to znači da taj entitet derogira Ustav. Moje je stajalište da postoje uvjeti za krivičnu odgovornost najmanje predsjednika RS, predsjednika NSRS i premijera Vlade RS zbog toga što su oni predložili da Skupština donese ovakav zakon. Prema Krivičnom zakonu BiH, neizvršavanje odluka Ustavnog suda je krivično djelo. Visoki predstavnik i glavni tužitelj BiH imaju razloga raditi svoj posao – ističe Crnalić.

"Improvizacije nisu prihvatljive"

Crnalić je komentirao i istup sudije Ustavnog suda BiH Zlatka Kneževića, koji je u intervjuu Nezavisnim novinama kazao da ga je za sudiju izabrala NSRS i da ona od njega može tražiti da se povuče s funkcije.

- Različiti su postupci izbora i prestanka funkcije suca Ustavnog suda BiH. Povlačenje sa te funkcije nije Ustavom predviđeni način prestanka funkcije suca Ustavnog suda BiH. U tom području improvizacije nisu prihvatljive. RS nije uskraćena u svom pravu da sudjeluje u sastavu i radu Ustavnog suda BiH. To što vodeći politički funkcioneri RS opstruiraju rad tog suda ne daje im za pravo da onemoguće njegov rad – kaže Crnalić.