Advokat Crnalić: Hadžibajrić je sve radio legalno, dopisivanja na Sky aplikaciji ne mogu biti dokaz

- Ako pratite pažljivo, onda ćete vidjeti da je VSTV organizirao posebnu raspravu po tom pitanju i da je čak predsjednik VSTV-a javno izjavio da ne postoji jedinstven stav o tome da su ti dokazi, prikupljeni Sky aplikacijom zakoniti i da se o tome raspravlja. Još uvijek se ne zna kakva će odluka biti, ali moram reći, ako je u pitanju neki sumnjiv dokaz onda se to mora tumačiti in favore osumnjičeniku.

- Iako jesu dobili tako, nisu po standardima ove države. Bez sudskog naloga i ne po zakonu naše države. Ukratko u većini država Evrope Sky aplikacija kao dokaz odnosno snimci poruka na Sky aplikaciji nisu prihvaćeni zato što postoje ozbiljne primjedbe na zakonitost tog dokaza. Prije svega, Evropskom konvencijom je zagarantirana privatnost svakog građanina Evrope, koja u sebi uključuje pravo na dom i tajnost pisama. Ono što međusobno komuniciraju vlasnici telefona koji koriste Sky aplikaciju je pisanje pisama. I to ne može biti uopće dokaz ako nije sudskom naredbom posebnim mjreama naloženo da se mogu snimati ti razgovori. U ovom konkretnom slučaju takvog sudskog naloga nema. I to je osnovni razlog. Da ne napominjem da većina pravnika u našoj državi i to ozbiljnih pravnika, ima isti stav - poručio je Crnalić i dodao:

Zajednička štednja sa suprugom

Za navode Tužilaštva da je imao na računu imao 50.000 eura, Crnalić objašnjava da je to štednja i to zajednička sa suprugom.

- Uzeo je i kredit od 50.000 KM, a ovih 150.000 KM ima od prodaje stana. Tužilaštvo je prema odbrani nekorektno zbog toga sto je navelo da je potvrđena optužnica za povredu prava iz radnih odnosa koja se nije dogodila jer su svi akteri zaključili sporazum sa Općinom da se ispune svi njihovi zahtjevi i niko od njih to ne tvrdi da su im povrijeđeni radno-pravni odnosi. Tužilaštvo to radi da bi stvorilo sliku da je kriminalac - rekao je Crnalić.

Hadžibajrićeva imovina

Crnalić je naveo da Hadžibajrić ima porodični stan koji je naslijedio od oca, stan na Skenderiji koji je kupio jer je dva stana koja je kupio sa suprugom prodao i kupio stan od 244.000 KM.

- Svi ugovori postoje u Unicredit banci. Podigao je i kredit od 50.000 KM. Sad može vratiti Novaliji dug. Gradnja je Novaliji stopirana neosnovano. On će brzo njemu vratiti dug i to je školski primjer kako treba. Ima ušteđevinu od 50.000 eura i to je u Unicredit banci. I to je sve što ima od imovine i sve je išlo preko banke, tražili su mu ugovore. Ovo nije prvi put da se traži za iste predmete način da ga se optuži - rekao je Crnalić.

Podsjetimo, Ibrahim Hadžibajrić se izjasnio da nije kriv.