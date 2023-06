Vukanović: Ovo je opasan presedan, NSRS je izvršila udar na Dejtonski sporazum

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović čija tri poslanika nisu podržala Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u RS istakao je da je jučer u Banjoj Luci izvršen udar na Dejtonski mirovni sporazum i ustavno-pravni poredak zemlje.

Istakao je da je i tokom sjednice pitao vlast da li je svjesna posljedica potpune primjene zakona.



Krivična odgovornost

- Ljudi treba da znaju da je Ustavni sud dio Dejtonskog sporazuma i ako vi nešto što je dio Dejtona kažete, to se više neće primjenjivati u RS, to je opasan presedan - kazao je Vukanović.

Dodao je da Dejtonski mirovni sporazum treba čuvati, jer je donio mir u zemlji koja je, po njegovoj ocjeni komotna i za Srbe i RS, ali i za Hrvate i Bošnjake.

- Svako onaj ko udara na Dejton po meni je neprijatelj ove zemlje, sva tri naroda i svih njenih građana i ovo je naravno klasičan udar - istakao je.

Napomenuo je da je posebno opasan član tri koji se odnosi na zaštitu lica od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

- Član tri koji kaže da će institucije RS, ne precizira se, pretpostavlja se pripadnici MUP-a, sprečavati pripadnike vjerovatno SIPA-e, OBA-e ili drugih agencija da djeluju i procesuiraju one koji krše ustavni poredak na teritoriji RS - rekao je Vukanović.

Naglasio je da bi to moglo dovesti i do sukoba, tenzija i produbljivanja napetosti u čemu on nije htio da učestvuje.

- Interes RS jeste stabilnost, strogo poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i rad u interesu svih koji ovdje žive. - poručio je.

Dodik bez podrške

Za aktuelno stanje Vukanović je okrivio partnere Milorada Dodika u državnoj vlasti koji su, kaže, u njemu vidjeli novu energiju.

Napomenuo je da ne može podržati dizanje tenzija.



- Jasno je da Milorad Dodik... Ne mogu ga podržati, jer ranije smo usvajali krupne odluke, a tiču se osnivanja Agencije za lijekove, povratka na izvorni Dejton, neodlučivanja u institucijama Bosne i Hercegovine, poslije samo par dana te odluke su gažene - podsjetio je on.

U raspravi Vukanović je kritikovao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ali i kompletno pravosuđe tvrdeći da su sudovi i tužilaštva pod potpunom kontrolom politike i organizovanog kriminala.