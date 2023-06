Vukanović: Dodik je izvršio jednu vrstu puča u RS, to su opasne stvari

NEbojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini RS komentarisao je odluke koje se odnose na neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u RS, ističući da Milorad Dodik uradio jednu vrstu puča u entitetskoj skupštini.

Na pitanje da li je Milorad Dodik izvršio državni udar, Vukanović je istakao da on ide svaki put korak dalje.

"Vrlo opasne stvari"

- Imajući u vidu da je Ustavni sud BiH sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma potpisanog 1995. godine i da tu stoji zakon kojim se njegove odluke provode na teritoriji RS i to jednostavno predstavlja jednu vrstu puča. To su vrlo opasne stvari - poručio je Vukanović.

On ističe da je generalno nezadovoljan radom Ustavnog suda i svih drugih pravosudnih institucija i ti se problemi ne rješavaju neprimjenjivanjem odluka.

- Ono što je on najavio da će svaki sud koji mu se ne bude dopadao ili koji bude sarađivao sa Ustavnim sudom BiH, on će sazvati Narodnu skupštinu pa će ukidati sudove po Trebinju, Bosanskoj Dubici itd. Dugotrajna vladavina mu je očigledno pomutila razum jer on misli da može da radi šta hoće i da može zloupotrijebljavati institucije - rekao je.

Navodi da tu ima jedna posebno opasna stvar, gdje ističe član 3. koji kaže da niko neće odgovarati krivično zbog primjene ovog zakona, a ako bi institucije BiH, vjerovatno misli na SIPU ili Obavještajnu agenciju OSA-u, reagovao bi MUP RS gdje bi došlo do sukoba i napetosti.

Napetost oko povratka na izvorni Dejton

Na pitanje kako će ova situacija završiti, Vukanović navodi da će isto završiti kao što je bilo s neustavnim Danom RS, kada je bio famozni referendum od kojeg ništa nije bilo.

- Također kada je bila napetost oko povratka na izvorni Dejton i kada su bile razne teme radikalnije od ove danas, one nikad nisu stupile na snagu, tako da ovaj zakon suštinski nikada neće stupiti na snagu. Njemu ovo dobro dođe da skrene pažnju sa stvarnih problema, jer još uvijek nije isplaćena plata prosvjetim radnicima, iako smo se zadužili preko 200 miliona KM - kazao je.

Kritike upućene Trojci

Vukanović je kritikovao "Trojku", ali i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića koji daje ultimatume.

- Isto radi što i Dodik, dosta je više tih priča, napravili ste s njim vlast, dali ste mu sve ključne institucije, dali ste mu Tegeltiju, SIPU, važna ministarstva, podijelili ste vlast sa njim, vidjeli ste u njemu neku novu energiju i sad nakon par mjeseci, vratio nam se stari Dodik. Događa se jednostavno ono što sam ih upozoravao - istakao je.

Govoreći o odgovornosti "Trojke", poručio je da je to apsolutno i neupitno ističući da su ih oni kao opoziciju ponizili.

- To što mi godinama vodimo jednu politiku normalizacije, istinskih promjena, dok onda vidimo da se stranke iz FBiH samo utrkuju. Što Dodik više vrijeđa bošnjake i te stranke, to mu oni daju više moći i vlasti - poručio je Vukanović.