Na to je reagovao i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić.

On je kazao da je jedna opcija da nadležni poduzmu sve poteze u skladu sa zakonima, ali da postoji i plan B.

- Republika Srpska - 25.053 kilometara kvadratnih, ni metar manje, ni metar više - napisao je Nešić uz fotografiju karte entiteta RS.

No, ono što je sporno je to što je na kartu entiteta RS on uvrstio i Brčko distrikt kao sastavni dio ovog entiteta.