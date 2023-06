Da se makar divimo

Izvođač našeg betonskog kolosa je azerbejdžansko-kineski konzorcij, ali su Kinezi, čije su kompanije gradile Pelješki most, predstavljeni kao glavni na gradilištu.

Pelješki most je od mosta Počitelj, koji se gradi od juna 2019. godine, udaljen svega 30 kilometara zračne linije.

Izgradnja Pelješkog mosta u susjednoj Hrvatskoj trajala je 1.277 dana. Po kompleksnosti gradnje, ali i složenosti mosta, svrstan je među najzahtjevnije na svijetu. Ako se izuzmu najave i obećanja od 2005. godine, Pelješki most je zapravo izgrađen na vrijeme.

Svojevrsni zamah na gradilištu je krenuo praktično u trenutku kada je most već trebao biti gotov, u martu prošle godine, i kada su iz „Autocesta FBiH“ vidjeli da je vrag odnio šalu te Kinezima zaprijetili sankcijama, a nedugo potom počeli obračunavati i kaznene penale.

Trenutno se broje dani kada će most Počitelj u potpunosti biti povezan svojim gigantskim stubovima. Kada se izgradi, bit će jedan od najviših u regionu, a slični, kažu, postoje u Crnoj Gori i Sloveniji.

Projektom je predviđeno da most Počitelj istoimenim tunelom bude povezan s dva manja mosta. I dok se na tom dijelu značajno kasni, ima dionica koje su izgrađene, ali ne vode nigdje. Poput one Buna – Počitelj, koja je završena, ali vodi do stijene.

U cijelu priču oko izgradnje autoceste na Koridoru 5C, posebno njenog južnog dijela, previše je bilo utkano političko-interesnih obračuna, a pogotovo je izgubljeno previše novca i vremena. A vrijeme curi. Jer vlasti su obećale završiti cijeli Koridor 5C do 2028. godine. Ali da je makar most Počitelj završiti, pa da mu se, ako ništa, divimo.