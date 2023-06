Advokatica Vidović za "Avaz": Šmit mora ukinuti odluku NSRS

Advokatica Vasvija Vidović saglasna je s ocjenama svojih kolega pravnih stručnjaka koji su usvajanje zakona kojim se na području ovog entiteta odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati kvalificirali kao državni udar i pravnu secesiju.

U razgovoru za „Avaz“ ističe da se radi o udaru i na državu i na sistem.

- To je pravno nemoguća situacija. Ustavni sud BiH je nezavisan pravosudni organ, institucija iznad ostalih, i niži nivo vlasti ne može postupati na takav način - dodala je Vidović.

Poznato je na koji bi način na svaki nagovještaj secesije iz neke od svojih pokrajina reagirale savezne vlasti bilo koje evropske zemlje, ali BiH je u tom pogledu izuzetak.

- U ovoj našoj situaciji morao bi reagovati visoki predstavnik koji ima poluge za to. Narodna skupština RS nema sebi nadređeni organ, očigledno je da ne priznaju odluke države, tako da to mora riješiti visoki predstavnik koji i jeste postavljen da čuva državne interese. To je institucija uspostavljena Dejtonskim sporazumom i on je taj koji bi morao reagovati, odnosno ukinuti odluku NSRS - istakla je Vidović.

U smislu otvaranja istrage i utvrđivanja odgovornosti zbog kršenja Ustava BiH i ataka na ustavnopravni poredak, naša sagovornica je skeptična. Istragu bi i u ovom slučaju trebalo pokrenuti Tužilaštvo BiH, ali za sada nema nagovještaja da će se to i desiti.

- Što se mene tiče, apsolutno nemam povjerenje u ono što radi Tužilaštvo BiH - potcrtala je Vidović.